Alerte rouge: ce village suisse menacé par un éboulement

L'alerte rouge a été déclenchée vendredi à Brienz, le village des Grisons déjà victime d'un éboulement et dont les habitants ont été évacués. La situation s'est nettement aggravée après les précipitations de début mai et du week-end de Pentecôte.

L'initiative pour un fonds climat est désavouée au Conseil national

L'initiative du PS et des Verts pour un fonds climat part du mauvais pied au Parlement. Hormis la gauche, aucun parti ne la soutient. Aucun contre-projet n'est sur la table. Le débat reprend jeudi matin mais le National devrait, selon toute vraisemblance, le refuser.

L'initiative «Pour une politique énergétique et climatique équitable: investir pour la prospérité, le travail et l’environnement» demande que la Confédération crée un fonds et l'alimente par un versement annuel de 0,5 à 1% du PIB (entre 3,5 et 7 milliards de francs par an) jusqu'en 2050.