Les salaires minimaux de Neuchâtel et Genève dans le viseur du Parlement

Le texte d'Erich Ettlin demande que les CCT, étendues et nationales et déclarées de force obligatoire par le Conseil fédéral, l'emportent sur le droit cantonal en matière de salaire minimum, de 13e salaire et de droit aux vacances.

Piétons contre vélos: «Une piste cyclable, ça ne va pas sur le trottoir»

Par manque de pistes cyclables, les autorités genevoises font cohabiter de force piétons et cyclistes sur certains trottoirs. Et c'est dangereux. Une initiative cantonale veut rendre toute sa place aux personnes à pied.

A Genève, la «mobilité douce» vire à l’antiphrase. La réalité contredit la formule. Bouger comporte des risques. On ne compte plus les portions de trottoirs où piétons et cyclistes sont forcés de cohabiter. Sans qu’une bordure les sépare. Des marquages au sol avertissent de la présence des uns et des autres sur le même tronçon, parfois une ligne jaune fait office de démarcation, mais pour le reste, à chacun de faire attention à l’autre. Du cycliste ou du piéton, le second est ici le plus vulnérable. Le trottoir a cessé d’être pour lui un sanctuaire. Même là, il n’est plus en sécurité, le danger est en permanence dans son dos.