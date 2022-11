La Suisse demeure «un havre du secret fiscal»

Les prix de l'immobilier restent élevés, mais ces 3 tendances inquiètent

Le prix des maisons individuelles et des appartements en copropriété continuent d'augmenter, mais cela pourrait ne pas durer. Et c'est en Suisse romande que les prix des appartements sont les plus surévalués.

Depuis plus de 20 ans, les prix de l'immobilier ne cessent de grimper vers des sommets toujours plus élevés. Et en automne 2022, ils s'envolent encore plus vite: les appartements en propriété ont augmenté de 7,3% par rapport à l'année précédente, les maisons individuelles de 8,8%.