ciel couvert
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Accident sur l'A1 en Suisse romande: un mort et des blessés

Tunnel de Pomy: un conducteur tué et ses quatre passagers blessés
Le véhicule a percuté de plein fouet le mur côté droit de l’entrée du tunnel de Pomy (VD).Image: Google street view

Gros accident sur l'A1 en Suisse romande: un mort et des blessés

Un sexagénaire a perdu la vie mardi après avoir percuté le mur d'un tunnel entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD). Ses quatre passagers ont été blessés.
24.12.2025, 11:3324.12.2025, 11:33

Un automobiliste de 65 ans a perdu la maîtrise de son véhicule mardi, sur l’autoroute A1, entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), à la hauteur de l’entrée du tunnel de Pomy. Il est décédé sur place. Les quatre passagers qui l’accompagnaient ont été blessés.

L'accident s'est produit vers 17h50. Pour des raisons que l’enquête tentera d’établir, le véhicule a percuté de plein fouet le mur côté droit de l’entrée du tunnel de Pomy, a communiqué la police cantonale mercredi.

Une instruction pénale

Suite à la violence du choc et malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur domicilié dans le canton de Genève, est décédé sur place. Les passagers, soit deux femmes de 52 ans et 22 ans, un adolescent de 14 ans, domiciliés en France ainsi qu’un ressortissant colombien de 15 ans, ont été blessés. Ils ont été pris en charge par des ambulances et transportés à l’hôpital.

Voici où l'alcool au volant tue le plus: un canton romand se distingue

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L’autoroute A1, depuis la jonction d’Estavayer-le-Lac à Yverdon-Sud, a été fermée à la circulation pour les opérations de constat. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Il fonce en voiture dans une concession automobile
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
QoQa et Patagonia se brouillent à cause d'une polaire
La plateforme vaudoise a récemment mis en vente des produits de la marque américaine Patagonia. Le problème? Ils auraient été achetés dans une zone géographique où les prix sont plus bas. Explications.
Vendredi 19 décembre, la plateforme QoQa réalisait une promotion éclaire: une centaine de polaires de la marque Patagonia étaient disponibles pour 119 francs au lieu de 159, relaie 20 Minutes.
L’article