Le véhicule a percuté de plein fouet le mur côté droit de l’entrée du tunnel de Pomy (VD). Image: Google street view

Gros accident sur l'A1 en Suisse romande: un mort et des blessés

Un sexagénaire a perdu la vie mardi après avoir percuté le mur d'un tunnel entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD). Ses quatre passagers ont été blessés.

Un automobiliste de 65 ans a perdu la maîtrise de son véhicule mardi, sur l’autoroute A1, entre Estavayer-le-Lac (FR) et Yverdon-les-Bains (VD), à la hauteur de l’entrée du tunnel de Pomy. Il est décédé sur place. Les quatre passagers qui l’accompagnaient ont été blessés.

L'accident s'est produit vers 17h50. Pour des raisons que l’enquête tentera d’établir, le véhicule a percuté de plein fouet le mur côté droit de l’entrée du tunnel de Pomy, a communiqué la police cantonale mercredi.

Une instruction pénale

Suite à la violence du choc et malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur domicilié dans le canton de Genève, est décédé sur place. Les passagers, soit deux femmes de 52 ans et 22 ans, un adolescent de 14 ans, domiciliés en France ainsi qu’un ressortissant colombien de 15 ans, ont été blessés. Ils ont été pris en charge par des ambulances et transportés à l’hôpital.

Le Ministère public a ouvert une instruction pénale. L’autoroute A1, depuis la jonction d’Estavayer-le-Lac à Yverdon-Sud, a été fermée à la circulation pour les opérations de constat. (jzs/ats)