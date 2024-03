Près de six personnes sur dix appartiennent à la classe moyenne en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici combien gagne la classe moyenne en Suisse

Un peu plus de la moitié de la population suisse appartient à la classe moyenne. Pour en faire partie, il faut gagner un revenu supérieur à un certain seuil.

Elle est «pressurée» et «a été trahie par la politique». Elle est «la plus impactée par la baisse du pouvoir d’achat». Elle «mérite mieux» et «ne doit pas payer les pots cassés». Il faut la «défendre», la «soulager». Peu de termes sont autant brandis par les politiques de tout bord que celui de classe moyenne. Mais qu'est-ce que cela veut dire, exactement?

L'expression classe moyenne indique généralement les gens ni trop riches ni trop pauvres, mais il ne s'agit pas d'une notion vague. En Suisse, ce terme est clairement codifié et désigne une partie quantifiable de la population.

Pour faire partie de la classe moyenne, il faut bénéficier d'un revenu mensuel compris entre 3970 et 8508 francs pour une personne seule, entre 8338 et 17 867 francs pour un couple avec deux enfants. C'est ce que rapporte ce jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Ces seuils changent d'une année à l'autre. Techniquement parlant, «la classe moyenne comprend toutes les personnes issues de ménages dont le revenu brut équivalent se situe entre 70% et 150% de la médiane de l'année d'observation en question», écrit l'OFS. La médiane indique la limite entre les 50% inférieurs et les 50% supérieurs.

Plus de la moitié de la population

En 2021, plus de la moitié des Suisses rentrait dans cette catégorie, soit 57,6% de la population résidante permanente. Un pourcentage resté relativement stable pendant les vingt dernières années. «Même si sa part a eu tendance à diminuer légèrement depuis 2015, on ne peut pas parler d'une évolution nette», indique l'OFS.

«Dans l'ensemble, la part de la population appartenant à la classe moyenne est restée stable au cours de la période 1998-2021» OFS

Le reste de la population est partagé entre deux autres classes sociales: le groupe à faibles revenus et le groupe à revenus élevés. Chacun représentait environ 20% des habitants du pays en 2021.

Le salaire de la classe moyenne

Le revenu moyen brut des membres de la classe moyenne était de 5913 francs en 2021. Le revenu disponible, terme qui indique ce qui reste du revenu brut après avoir payé les impôts, les assurances sociales et les primes de l'assurance-maladie de base, s'élevait la même année à 4197 francs.

La comparaison des revenus moyens des trois groupes composant la population montre des écarts considérables:

Au cours des 20 dernières années, les revenus de la classe moyenne ont légèrement augmenté. De 2001 à 2021, les revenus bruts moyens sont passés de 5101 à 5913 francs, les revenus disponibles de 3851 à 4197 francs. Les premiers ont donc augmenté de 16%, les deuxièmes de 9%, mais cette croissance a connu de nombreuses fluctuations. Parfois, les valeurs d'une année à l'autre ont même diminué.

