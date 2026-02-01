Le nombre d'essais cliniques diminue en Suisse. Image: Sebastian Gollnow

L’innovation médicale en Suisse est en danger

Les essais cliniques sont pour certains patients le seul moyen d'accéder à des traitements coûteux. Encore faut-il que ceux-ci aient lieu. En Suisse, les tests ont diminué de moitié ces dernières années.

Pascal Michel et Stephanie Schnydrig / ch media

Katharina Gasser a toujours été fascinée par les essais cliniques. Après ses études de médecine, elle a travaillé comme chercheuse dans le domaine de la médecine interne. Elle raconte:

«Je trouvais cela extrêmement porteur de sens de pouvoir offrir une perspective à des personnes gravement malades grâce à de nouvelles approches thérapeutiques.»

Cette expérience la marque encore aujourd’hui, y compris dans son rôle de cheffe de Roche Suisse, le géant pharmaceutique bâlois. Mais un constat l’inquiète:

«Quand j’ai commencé, la Suisse était un site de pointe pour les essais cliniques. Aujourd’hui, d’autres pays rattrapent massivement leur retard. La Chine, Singapour, mais aussi le Danemark et l’Espagne.»

Un problème structurel qui peut coûter cher

Une évolution qui n’est pas sans conséquences, comme l'explique Katharina Gasser:

«Le nombre d’essais cliniques en Suisse diminue nettement»

Une étude de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM) le confirme. Au cours des 20 dernières années, le nombre d’essais cliniques menés en Suisse a presque été divisé par deux.

A y regarder de plus près, le tableau est toutefois plus nuancé. Si le nombre d’études de l'industrie est resté stable en comparaison européenne, c’est surtout la recherche clinique académique qui se retrouve sous pression, autrement dit les études initiées par des médecins ou des hôpitaux.

Le problème est structurel. Dans le quotidien hospitalier, la recherche est souvent considérée comme une tâche annexe, et le temps dévolu strictement à la recherche reste rare. Résultat, de nombreux jeunes médecins renoncent à une carrière scientifique.

L’ASSM met en garde contre les conséquences à long terme de ce déficit, qui risque à terme d’affaiblir la capacité d’innovation du système de santé. Elle a donc lancé des programmes de soutien afin d’encourager de manière ciblée la relève scientifique dans la recherche clinique.

Une lenteur typiquement helvétique

Katharina Gasser souligne que l’industrie pharmaceutique doit investir des ressources considérables pour maintenir des essais cliniques en Suisse. Elle cite une étude récente de Roche sur un nouveau médicament contre le cancer du sein.

Trente-cinq patientes suisses y ont participé, mais rien n’allait de soi. Elle raconte:

«Nous avons privilégié des sites où les patientes et patients pouvaient être admis rapidement, où l’infrastructure clinique était en place et où les études pouvaient démarrer sans délai.»

Elle ajoute:

«Comme la Suisse n'est pas connue pour sa rapidité, il fallait à chaque fois un effort particulier de notre équipe suisse pour que le site figure ne serait-ce qu'à l’agenda.»

Katharina Gasser met ainsi le doigt sur un reproche central formulé par l’industrie. D'après elle, en Suisse, près d’une année s’écoule entre la finalisation d’une étude et son lancement.

En Espagne, il faut environ 230 jours, aux Etats-Unis quelque 150 jours suffisent. Gasser avertit:

«Dans l’innovation médicale, le temps est un facteur critique, surtout lorsque plusieurs entreprises travaillent en parallèle sur des substances similaires.»

Un désaccord au sein de la branche

Les médicaments amaigrissants sont un exemple récent, et la concurrence y est farouche. Du point de vue de l’industrie, la bureaucratie et le fédéralisme constituent ici des freins majeurs. En Suisse, sept commissions d’éthique doivent autoriser les études menées dans plusieurs hôpitaux ou centres de recherche, un désavantage concurrentiel, selon Katharina Gasser.

Directeur de swissethics, Pietro Gervasoni ne partage pas ce diagnostic et juge trompeurs les chiffres avancés. Le délai avant le démarrage d’une étude ne dépend pas uniquement des décisions des commissions d’éthique, mais également de l’autorisation de Swissmedic, et surtout du recrutement des patients.

Selon lui, les données montrent qu’en moyenne, les commissions rendent leur décision nettement plus rapidement que dans de nombreux pays européens. Quant aux éventuelles règles éthiques excessivement strictes en Suisse, cette accusation ne tient pas non plus, selon lui. Les commissions suisses travaillent sur la base de principes éthiques reconnus au niveau international et de standards harmonisés.

En revanche, Pietro Gervasoni identifie clairement un problème; le recrutement des sujets. Environ un tiers des essais cliniques en Suisse seraient interrompus prématurément ou prolongés sur plusieurs années faute de participants.

De sérieuses conséquences

Il avance deux explications possibles:

La taille réduite de la population complique la recherche de personnes éligibles. France, Allemagne ou Chine partent avec un avantage évident. La population suisse est bien assurée et bénéficie d’un accès facilité aux soins médicaux. Contrairement, par exemple, aux Etats-Unis, où la participation à une étude est souvent le seul moyen d’accéder à un traitement.

Pietro Gervasoni pointe aussi le manque de numérisation du système de santé. «Sur ce point, la Suisse a effectivement pris du retard par rapport aux autres pays», admet-il.

S’y ajoute, selon Katharina Gasser, de manière indirecte, la pression sur les prix des médicaments. Elle affirme:

«Les entreprises ont tendance à mener leurs études dans des pays où l’autorisation est rapide et où le prix est jugé approprié. C’est de moins en moins le cas ici.»

Pour elle, les conséquences sont très concrètes. Les patients accèdent plus tard, voire pas du tout, à des thérapies innovantes. Les médecins, en particulier dans les hôpitaux universitaires, perdent le contact avec les nouvelles substances.

Et le système dans son ensemble voit s’éroder sa capacité d’apprentissage en matière d’essais cliniques et d’autorisation rapide des médicaments. Une analyse partagée par l’Académie suisse des sciences médicales. Les essais cliniques déterminent la vitesse à laquelle les progrès médicaux parviennent jusqu’aux patients.

Le Conseil fédéral entre en action

Le Conseil fédéral a désormais lui aussi reconnu l’urgence d’agir. Il a récemment mis sur pied un groupe de travail chargé d’analyser les «conditions-cadres actuelles en Suisse pour le développement des sciences de la vie et de l’industrie pharmaceutique». La recherche clinique en fait partie.

Le gouvernement réagit ainsi à une intervention de la conseillère aux Etats bâloise Eva Herzog. Pendant longtemps, explique-t-elle, la Suisse a pu se permettre de ne pas mener de véritable politique ciblée pour certains secteurs. «Cela a bien fonctionné durant des années, mais le monde a changé», lance-t-elle. Aujourd’hui, de nombreux pays misent délibérément sur des incitations. Elle ajoute:

«Tout le monde veut la recherche et la production pharmaceutiques sur son propre territoire»

Les essais cliniques constituent, selon elle, un pilier central de la place scientifique suisse. Ils ne sont pas seulement une étape indispensable vers de nouveaux médicaments, mais aussi un signal envoyé à l’extérieur. Ils mobilisent des chercheurs de haut niveau et renforcent l’image d’un pays capable de mener des études cliniques.

Le fait que le Conseil fédéral accélère désormais le mouvement et souhaite présenter de premiers résultats encore cette année est, aux yeux d’Eva Herzog, un signe encourageant. Elle déclare:

«J’ai l’impression que les choses bougent vraiment»

Traduit de l'allemand par Joel Espi