Votre caddie coûte-t-il plus cher à cause de l'inflation? Ce site a la réponse

Certains consommateurs se plaignent lorsqu'il est l'heure de passer à la caisse pour payer ses courses. Mais est-ce que tout a vraiment augmenté ces six derniers mois? Réponse.

Un outil, mis au point par RTSinfo, permet de savoir si vos courses coûtent plus cher, en comparant le panier d'achats moyen et l'augmentation du prix des produits, depuis le mois de mai. Par exemple, la courgette bio de la Coop semble avoir subi la plus forte augmentation: +3,05 francs depuis le mois de mai. Mais aussi:

Les céréales: +0,27 centime à la Coop et +0,60 centime à la Migros.

+0,27 centime à la Coop et +0,60 centime à la Migros. La mozzarella: +1,07 franc à la Coop contre 0,05 de moins à la Migros.

Coop vs Migros: qui est plus cher?

Nous avons testé l'outil en remplissant notre caddie avec les mêmes produits une fois chez Coop et une fois chez Migros.

Résultat des courses: Migros affiche un total de 94,93 francs et une augmentation des prix de près de 5 francs, tandis que pour Coop il faudra débourser un total de 100,49 francs. La hausse des prix ces six derniers mois chez Coop atteint +8,47 francs.

Panier chez Migros Image: RTS

Panier chez Coop

A la Coop, les produits qui ont subi la plus forte augmentation sont les suivants:

Le papier toilette (32 rouleaux): +4,00 francs

+4,00 francs La mozzarella: +1,07 franc

+1,07 franc L'huile de tournesol: +0,85 centime

+0,85 centime La crème pour le visage: +0,80 centime

+0,80 centime Les escalopes de dinde: +0,80 centime

A la Migros, moins de produits ont été touchés, mais certaines augmentations de prix sont plus significatives, notamment en ce qui concerne les escalopes de dinde dont le prix a bondi de 2,50 francs. Mais également:

Le papier toilette (12 rouleaux): +1,20 franc

+1,20 franc Les céréales: +0,60 centime

+0,60 centime La salade: +0,50 centime

Un poulet entier à la Migros s'achète aujourd'hui à 7,95 francs. Son prix a, par contre, stagné à la Coop. La mozzarella, contrairement à son concurrent, n'a augmenté que de 0,05 centime. (sia)