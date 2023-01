L'heureux gagnant a déposé son billet en Suisse. Image: sda

Un chanceux décroche le gros lot de l'Euro Millions

L'heureux propriétaire d'un ticket de l'Euro Millions - déposé en Suisse - a littéralement craqué le code vendredi. Et son gain colossal est de...

Un joueur a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l'Euro Millions de vendredi et a empoché 68 84 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 4, 13, 25, 33 et 37, ainsi que les étoiles 5 et 10.

L'heureux gagnant a déposé son billet en Suisse, précise la Loterie Romande. Lors du prochain tirage mardi, 17 millions de francs seront en jeu.

(ats)