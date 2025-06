«C'est bientôt Noël», selon la Coop

Dans certains magasins Coop City, l'ambiance est déjà aux fêtes de fin d'année, avec des articles de Noël vendus à prix réduit. La porte-parole du groupe explique.

Stefan Ehrbar / ch media

Boules de Noël, boîtes à biscuits festives et autres papiers cadeaux scintillants: dans les rayons d'un grand magasin Coop City, l’ambiance des fêtes s’invite en plein mois de juin. Différents articles sont proposés avec une réduction de 50%.

«C'est bientôt Noël: profitez de supers rabais» Un panneau

Le tout, alors que le thermomètre affiche plus de 30 degrés.

Le décalage entre les décorations de Noël et la chaleur estivale n’a pas échappé aux clients. Certains rient, d’autres hochent la tête avec incompréhension. Une chose est sûre: l’opération ne passe pas inaperçue.

Un magasin Coop City à la mi-juin. Image: Stefan Ehrbar

Mais Coop assume. Selon la porte-parole du groupe, Sina Gebel, il s'agit d’une campagne ponctuelle menée dans «quelques magasins sélectionnés». L'objectif est d'écouler des invendus de la saison passée à prix réduit, y compris des articles de saisons comme ceux pour Noël.

L’opération, qui se déroule de la mi-juin à la fin du mois, n’a pas suscité de plaintes, affirme la communicante. Elle précise même que ce genre de vente fonctionne généralement bien auprès de la clientèle.

Mais pas question d’installer durablement la magie de Noël en plein été. Coop fera une pause estivale avant de lancer officiellement sa saison de Noël, comme d’habitude, à la mi-octobre.

Selon les indications des détaillants, l'idée que les ventes d'articles pour Noël commencent de plus en plus tôt est fausse. Il y a quelques mois, Coop, Migros, Aldi, Lidl et Manor ont fait savoir à la SRF qu'il n'y avait pas eu de changement au cours des dernières années. Les commerçants commencent la vente régulière d'articles de Noël entre la mi-octobre et début novembre. Ceux qui auront manqué l'action Coop City auront donc tout le loisir de se préparer aux fêtes cet automne.

Traduit de l'allemand par Anne Castella