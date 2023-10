Ce nouveau jeu de loterie va «faire rêver les Suisses»

Un nouveau-né dans les magasins de tabac: le jeu EuroDreams se vend dès ce lundi et il vise les jeunes. On vous dit tout.

La loterie romande accouche d'un nouveau jeu qui fera rêver plus d'un joueur avec sa rente de 22 222 CHF. A mi-chemin entre le Rento et Euromillions, EuroDreams est le fruit d'une collaboration entre les loteries de Suisse et de sept autres pays européens: l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, l'Espagne, la France, le Luxembourg et le Portugal, à l'initiative de la Loterie Romande.

Selon le directeur général de la Loterie Romande Jean-Luc Moner-Banet «les rentes mensuelles font rêver, car la majeure partie des joueurs sont en quête de stabilité et de sérénité, elles s’inscrivent dans le quotidien des gagnants et améliorent leur vie sans la bouleverser.»

«Un de nos défis est de faire face au vieillissement de notre population de joueurs. Nous nous adressons ici à une population adulte un peu plus jeune», a-t-il encore déclaré avant le lancement de cette nouvelle offre.

«Ce nouveau jeu offre une chance sur 4,66 de remporter un lot»

Et la rente d'EuroDreams a en effet de quoi faire rêver: 22 222 francs par mois pendant 30 ans. Contre 5 000 francs par mois pour Rento, mais à vie. Ce jeu transnational dont les deux gros lots sont une rente est une première en Europe.

Comment ça marche? Prix et tirages

Comme la majorité des jeux du genre, il faut cocher des chiffres sur une grille. En l'occurrence, six numéros sur 40, plus un numéro «Dream» sur cinq à choix. Un peu comme EuroMillions et ses étoiles, mais il n'y a pas 50 numéros différents, les étoiles s'appellent Dream et sont au nombre de 5 contre dix.

Voici un bulletin d'EuroDreams. A priori rien de nouveau, mais pourtant! Image: Loterie Romande

Jouer à Eurodreams coûte 3 francs la grille, contre 3,50 CHF pour Euromillions, 5 CHF pour Swissloto, et 8 CHF pour le jeu à gratter Rento.

Dans les faits, quelqu'un qui a coché tous les six numéros gagnants mais pas le numéro Dream remportera tout de même 2 222 CHF chaque mois pendant cinq ans. Les gagnants suivants (moins de 6 numéros) toucheront une somme unique selon leur rang.

EuroDreams commence ce 30 octobre et le premier tirage sera le lundi 6 novembre. Ce seront dès lors deux tirages par semaine, les lundi et jeudi.

MISE EN GARDE

Les jeux d'argent et de hasard sont dangereux: risque d'addiction élevé, perte d'argent, conflits familiaux...reconnu par l'Organisation mondiale de la santé: les jeunes de 18 à 29 ans sont les plus touchés. Vous vous inquiétez quant à votre relation aux jeux d'argent ou celle de vos proches? Vous pouvez trouver de l'aide

