Votation sur la redevance TV: les milieux audiovisuels tirent la sonnette d’alarme

À l’approche de la votation sur l’initiative « 200 francs, ça suffit », qui vise à réduire la redevance audiovisuelle, le réalisateur Jean-Stéphane Bron dénonce un affaiblissement « brutal » du service public.

Une vue du logo de la RTS. Keystone

À l'approche de la votation sur l’initiative «200 francs, ça suffit», qui veut réduire le montant de la redevance, les milieux de l’audiovisuel suisse tirent la sonnette d’alarme. Réalisateur, Jean-Stéphane Bron a dénoncé un affaiblissement «brutal» du service public.

«En Suisse, nous avons décidé collectivement de subventionner l’agriculture, les transports ou les universités, parce que le marché seul ne peut pas les faire survivre. Il en va de même pour le cinéma et la télévision. Plutôt que de programmer son démantèlement, on devrait chérir la SSR comme un trésor national.» Jean-Stéphane Bron

Pour le cinéaste, l’argument selon lequel les jeunes paieraient pour des contenus qu’ils ne consomment pas relève d’un «faux débat». «Les jeunes s’informent massivement en ligne, et c’est précisément là que la SSR fait barrage aux fake news», souligne-t-il. (dal/ats)