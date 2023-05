Quelque 83 756 étudiants fréquentent une haute école spécialisée en Suisse. Image: KEYSTONE

Voici combien ça rapporte de faire une haute école spécialisée en Suisse

Les diplômés des hautes écoles spécialisées gagnent un salaire médian de 100 000 francs par an en Suisse romande, selon une étude publiée mercredi. La différence entre les régions et les branches économiques est importante.

De plus en plus de personnes choisissent de suivre des études auprès d'une haute école spécialisée (HES). Ces établissements ont vu le nombre d'inscriptions augmenter de manière explosive au cours des vingt dernières années. On compte actuellement quelque 83 756 étudiants dans les dix HES du pays, soit 233% de plus qu'en 2000. L'effectif des universités n'a progressé «que» de 73% pendant la même période.

Les HES semblent donc être de plus en plus attractives pour les jeunes Suisses. Une chose est sûre: les salaires perçus par les diplômés de cette catégorie d'établissements sont plutôt élevés. C'est ce qui ressort d'une étude publiée mercredi par l'association faîtière HES Suisse.

L'enquête, réalisée auprès de 13 400 personnes, dont quelque 4000 en Suisse romande, montre que:

Le salaire médian se monte à 104 022 francs ;

; La moitié des employés gagnent un salaire oscillant entre 87 000 et 130 000 francs .

. Plus de la moitié des personnes interrogées occupent une position de cadre, dont 13% de cadre supérieur.

Plusieurs différences existent au niveau de la région, de la filière d'études et de la branche économique, entre autres. En voici quelques-unes.

Salaires plus bas en Suisse romande

Les rémunérations varient d'abord en fonction de la région. Sans surprise, la Suisse romande affiche des valeurs légèrement inférieures à la moyenne nationale. Dans cette partie du pays, les diplômés HES gagnent en moyenne quelque 4000 francs de moins par an, pour un revenu médian de 100 000 francs.

Ce chiffre grimpe à 110 000 pour les cadres et à 132 000 pour les cadres supérieurs. Ces deux catégories représentent 57% et 12% des personnes interrogées.

L'âge est un autre élément important, le salaire ayant tendance à augmenter avec le temps. En Susse romande, la situation est la suivante:

Les moins de 30 ans perçoivent un salaire médian de 83 000 francs ;

; Les 30-40 ans gagnent 100 750 francs ;

; Les diplômés de plus de 40 ans ont une rémunération médiane de 131 250 francs.

Salaire moyen vs salaire médian Le salaire médian signifie qu’une moitié des salaires est supérieure à cette valeur et l’autre moitié y est inférieure. Contrairement au salaire moyen, des valeurs extrêmes, qu’elles soient positives ou négatives, ne faussent pas l’analyse.

Avec l’âge, de plus en plus de diplômés exercent une fonction de cadre supérieur, remarque HES Suisse.

La comparaison au niveau des cantons présente des écarts tout aussi marqués:

A l'exception de Berne, les cantons romands occupent la partie inférieure du classement: Genève est 18e, Fribourg 19e, alors que le Valais, le Jura, Neuchâtel et Vaud occupent la 21e, 22e, 23e et 24e place, respectivement.

La Suisse romande a pourtant enregistré une hausse des salaires «particulièrement marquée» par rapport à la dernière étude réalisée par HES Suisse, il y a deux ans. Le salaire médian a progressé de 8,4% depuis 2021.

Les branches les plus lucratives

Une variable qui influence nettement les salaires est la branche économique. Avec un salaire médian de 119 375 francs par an, celle des transports se révèle être la plus intéressante d'un point de vue financier. Le secteur informatique et celui de la finance occupent le reste du podium.

Il est intéressant de remarquer que le classement au niveau national est légèrement différent: à l'échelle suisse, les branches les plus lucratives sont la finance, l'administration publique et l'informatique.

Différences au niveau des filières

Les filières choisies par les étudiants peuvent également avoir une influence sur la fiche de salaire des diplômés. Economie et services, psychologie appliquée et technique et technologie de l'information sont les trois domaines assurant, en moyenne, les plus hauts revenus.

Les femmes restent moins payées

Les chiffres diffusés par HES Suisse montrent que les diplômés des hautes écoles spécialisées n'échappent pas à une tendance qui caractérise le marché du travail suisse dans son entièreté: les femmes sont moins bien payées que les hommes.

Avec un salaire médian de 92 341 francs, les diplômées HES perçoivent une rémunération inférieure de 18% par rapport à leurs anciens camarades. Un pourcentage qui reflète l'écart salarial moyen à l'échelle suisse.