Soupçonné de vols massifs de chocolats, il est libéré

Image: DPA

Le Tribunal fédéral a ordonné la libération d'un homme suspecté d'avoir participé au vol puis à la revente de plus d'un million de francs de chocolats.

Le Ministère public d'Argovie enquête depuis le début de l'année sur des vols de marchandises survenus entre 2016 et 2021. Le pot aux roses a été découvert lorsque le producteur a constaté des anomalies dans les stocks de chocolats, en particulier. Mardi, l'homme a été libéré sur ordre du Tribunal fédéral, les risques de fuite et de collusion (entente secrète au préjudice d'un tiers) justifiant sa détention provisoire n'ayant pas été assez établis par la justice argovienne.

Un homme déjà condamné

Les soupçons se sont d'abord portés sur un employé de l'entrepôt qui aurait évacué la marchandise pour ensuite la donner à un tiers afin de la revendre. Seulement voilà, au cours de son audition en février dernier, ce tiers a lourdement mis en cause le recourant qui a donc été arrêté le lendemain et placé en détention préventive. Les trois hommes sont soupçonnés de vol par métier, éventuellement abus de confiance et recel.

Déjà endetté pour un montant de 70 000 francs, l'homme en question, un Macédonien du Nord, a été condamné en 2016 à une peine de 30 mois avec sursis partiel. En cas de nouvelle condamnation, il risquait une peine plus lourde.

En revanche, les juges ont retenu la bonne intégration du suspect en Suisse. Ce dernier étant propriétaire de son logement et vivant avec sa famille dans le pays, sa fuite paraît donc peu probable. Concernant le risque de collusion, la Cour de droit pénal note que l'employé de l'entrepôt n'a jamais accusé le recourant, l'ayant, au contraire, mis hors de cause devant les enquêteurs. Seul le troisième homme, chargé de la revente, l'a accusé. (ats/sia)