L'incendie d'un entrepôt de bitume fait 7 blessés à Spreitenbach (AG)

L'incendie, qui s'est déclenché dimanche après-midi, a pu être éteint en soirée grâce à l'intervention de plus de 200 pompiers. Une enquête a été ouverte par la police cantonale argovienne pour en déterminer la cause.

Une épaisse fumée noire s'élevait vers le ciel. Image: twitter

Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans un entrepôt de bitume dans la zone industrielle de Spreitenbach (AG). Le feu a nécessité l'intervention de plus de 200 pompiers. Sept personnes ont été intoxiquées par la fumée et quatre d'entre elles ont dû être hospitalisées.

L'alarme a été donnée à 16h30, a indiqué le porte-parole de la police cantonale argovienne, mais l'incendie n'a pu être maitrisé que vers 21h30. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie, a annoncé la police cantonale.

«Enorme dommage»

Selon les indications de la police, l'entrepôt s'est presque entièrement effondré et les flammes, atteignant 30 mètres de haut, se sont propagées à trois autres bâtiments utilisés à des fins commerciales. Les véhicules stationnés à proximité ont également entièrement brûlé.

Un fort dégagement de fumée pouvait être visible sur plusieurs kilomètres, comme le montre cette vidéo publiée sur Twitter.

La police cantonale a précisé qu'il n'est pas encore possible de chiffrer les dégâts, mais parle d'un «énorme dommage».

Conditions difficiles

Le bitume en feu et les matériaux d'isolation enflammés provenant des bâtiments ont provoqué une fumée épaisse et une forte envolée de cendres. À cela s'est ajouté le vent, rendant ainsi les travaux d'extinction d'autant plus difficiles.

Image: sda

Sur Alertswiss, les autorités ont appelé la population des environs à fermer les portes et les fenêtres et à éteindre climatiseurs et ventilateurs.

Le bitume utilisé pour l'asphalte peut, une fois chauffé, émettre des vapeurs dangereuses contenant des HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques). (ats/sia)