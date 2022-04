Collaborer avec l'OTAN? La majorité des Suisses y est favorable

Les cartes Panini et le faux resto de la RTS sont dans l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: la fin des albums Panini, l'augmentation des primes d'assurance maladie et l'arrestation d'une voiture automatique.

Après une baisse historique, tenez-vous bien, de 0,2%, les primes d'assurance maladie devraient prendre l'ascenseur en 2022, selon la Confédération. Les assureurs justifient cette hausse en expliquant que de nombreuses interventions, repoussées pour cause de Covid, ont été reprogrammées cette année. Mais si on jette un coup d'oeil au bilan des assureurs, on remarque qu'ils ont amassé... 11 milliards de francs suisses de réserve. Et ce, malgré la pandémie. Donc, au lieu de nous racketter un peu plus chaque année, est-ce que vous ne voudriez pas, chers assureurs, utiliser vos réserves obtenues avec nos primes pour limiter leur augmentation?