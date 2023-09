Plus de «Suisse»

Ces espèces invasives sont un «énorme problème» en Suisse

Les espèces invasives se propagent dans des endroits où elles n'ont pas leur place. Elles nuisent à la nature, à l'agriculture et à la santé humaine, causant des coûts de plus de 400 milliards de dollars par an à travers le monde. Un nouveau rapport tire la sonnette d'alarme.

En 2014, on détectait pour la première fois en Suisse les traces ADN de la vorace moule quagga dans le Rhin, à Bâle. Depuis, elle s'est installée dans notre pays en tant qu'espèce invasive dans le lac Léman, le lac de Constance, le lac de Morat et d'autres lacs, où elle évince les espèces de moules indigènes. De plus, elles peuvent causer des millions de dollars de dégâts lorsqu'elles bouchent les tuyaux d'aspiration des conduites d'eau potable.