Thomas Süssli veut renouveler complètement un tiers de l'armée. image: Séverin Bigler

Le chef de l'armée veut des drones armés pour la Suisse

Selon Thomas Süssli, l'armée suisse doit être renouvelée complètement d'ici la fin de la décennie.

Un vent de modernité s'apprête-t-il à souffler sur l'armée suisse? C'est ce que souhaite son responsable, le commandant de corps Thomas Süssli, comme il l'a affirmé dans une interview publiée lundi par les titres de CH Media.

«Nous voulons renouveler complètement un tiers de l'armée d'ici la fin de la décennie - deux bataillons de chars et six bataillons d'infanterie» Thomas Süssli, chef de l'Armée suisse.

Drones et munitions de lotissement nécessaires

Pour remplacer partiellement l'artillerie actuelle, l'acquisition de «munitions de vagabondage» est à l'étude. Selon Süssli, ceux-ci permettent de tourner longtemps au-dessus d'une zone cible et de localiser l'ennemi, avant que l'humain aux commandes ne décide de frapper. L'armée suisse envisage également de nouveaux systèmes de drones armés et d'artillerie à roquettes.

«Nous examinons l'achat de drones armés et de munitions de 'vagabondage'. Ils pourraient remplacer partiellement l'artillerie à l'avenir. Par exemple, le Shahed-136 - un drone iranien - ne coûte que 20 000 dollars. Cependant, il parcourt plusieurs centaines de kilomètres et atteint la cible avec précision» Thomas Süssli

Entre outre, la préservation d'une partie des lance-mines de forteresse, d'abord voués à être démantelés, est en cours de discussion.

La guerre numérique

Selon son chef, l'armée suisse doit aussi continuer à se développer en matière de guerre numérique. «La tendance à venir dans le développement de l'armée est l'interconnexion entre les capteurs, le service de renseignement, le commandement et l'efficacité», explique Thomas Süssli.

«Celui qui peut numériser ce réseau a une longueur d'avance en termes de connaissances et de décisions»

Les impressions du champ de bataille devront être transmises numériquement et permettre une utilisation plus efficace des armes.

Ces derniers mois, l'armée suisse a également mis sur pied le projet «Defense Innovation System», avec sa propre start-up, «Swiss Innovation Force», qui doit permettre aux idées futures et aux nouvelles applications d'être converties le plus rapidement possible en produits utilisés dans l'armée. (mbr)