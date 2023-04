La Confédération poursuit sa lutte contre les mines

«Aujourd'hui, le nombre de personnes exposées au danger des mines et des munitions non explosées est plus important qu'il y a deux ans en raison des combats en Ukraine et en Ethiopie, qui ont contaminé de vastes zones habitées et agricoles. Les enfants sont particulièrement vulnérables.»

Déclaration du CICR ,à l'occasion de la Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines.