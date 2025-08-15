Un gros incendie s'est déclaré à Lucens (VD)

Image: KEYSTONE
La circulation sur la route de Berne est fortement perturbée après que le hall d'une entreprise a pris feu. Deux personnes ont été incommodées par la fumée.
15.08.2025, 19:4115.08.2025, 19:41
Le feu s'est déclenché dans le hall principal de l'usine Bader Fers, selon les informations de la police cantonale vaudoise, relayées par nos confrères de 20 minutes.
Toujours selon les informations de la police, deux personnes ont été incommodées par la fumée. Un vaste dispositif est actuellement sur le qui-vive pour éteindre le sinistre.
Le nuage est si épais que la circulation est perturbée autour des lieux. Les pompiers, par ailleurs, invitent la population à rester chez elle. (svp)
