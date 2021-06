Suisse

L'école du Béjart Ballet renvoie sa direction et suspend ses cours



La célèbre école de danse est dans la tourmente. Secouée par un audit et le licenciement de son directeur et sa régisseuse, elle va fermer ses portes dès juillet et pour une année.

Le conseil de fondation du Béjart Ballet Lausanne a annoncé vendredi les licenciements du directeur de l'école et de sa régisseuse à la suite d'un audit:

«L'école est aujourd'hui K.O. Il y a tout à repenser: les contenus de l'enseignement comme l'inscription de l'école dans le système de formation publique. L'institution s'est endormie ces dernières années, et s'est également déconnectée de la compagnie du Béjart Ballet Lausanne, alors qu'elle partageait les mêmes locaux.» le temps

Omerta et humiliations

En février dernier, le conseil de Fondation du Béjart Ballet a pris connaissance d'«éléments préoccupants mettant en cause la direction de l’école-atelier Rudra Béjart Lausanne». Les témoignages, recueillis ces derniers jours par la RTS et 24 heures, rapportent les humiliations subies par les danseuses et l'omerta imposée par le directeur de l'établissement.

«La saison va se terminer d'ici juillet avec deux grands spectacles. Les cours sont suspendus et ne reprendront pas à la rentrée de fin août ou début septembre prochain. Nous espérons pouvoir les reprendre pour la saison artistique qui débutera à la rentrée 2022.»

Durant les prochains mois, les membres du conseil de fondation vont renouveler la direction, mettre en place un cadre respectueux des valeurs pédagogiques et renforcer les liens avec le Béjart Ballet.

Qui est Maurice Béjart? Danseur et chorégraphe franco-suisse, Maurice Béjart est né en France en 1927, puis décédé à Lausanne en 2007. Après avoir créé plusieurs compagnies de danse entre la France et la Belgique, Béjart s'installe dans la capitale vaudoise et fonde le Béjart Ballet avec une trentaine de danseurs, en 1987. La compagnie est une référence dans le mode chorégraphique.

Créée en 1992, l'école-atelier Rudra Béjart Lausanne accueille des élèves d'une trentaine de nationalités différentes. Une quarantaine d'élèves suivent gratuitement un enseignement spécialisé sur une période de deux ans. Le cursus est intense et vise l'excellence: dix heures de cours quotidiens, six jours sur sept, mêlant danse, théâtre, musique et chant. (ats)

