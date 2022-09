Mais face à ces arnaques en constante augmentation, la Suva a affirmé auprès de 24 heures avoir renforcé ses équipes de lutte contre la fraude: «En 2021, sur plus de 2800 cas suspects, près de 700 cas de fraude ont été dénoncés, ce qui a permis une économie de 21 millions de francs en indemnités journalières ou prestations de rente », conclut le directeur régional de la Suva pour la Suisse occidentale. (mndl)

«Notre système de couverture et de prise en charge est en grande partie fondé sur la bonne foi. Dans 99% des cas, cela fonctionne»

Du point de vue de la Suva, souvent, les généralistes et les assurances n'ont pas d'autres choix que de croire sur parole les plaignants:

Ce serait, en somme, six entreprises qui auraient soumis des déclarations frauduleuses auprès de la Suva. Alors même que certaines descriptions de blessures paraissaient peu «crédibles», observe le parquet.

Entre 2010 et 2015, les présumés criminels auraient «multiplié les fausses annonces de sinistres pour encaisser des indemnités». Cela, tant pour les sociétés des deux patrons que pour le compte personnel de l'un, précise le journal.

Derrière cet immense casse, deux patrons suisses: un Vaudois de 32 ans et un Fribourgeois de 43 ans . Tous deux ont été envoyés au Tribunal correctionnel d'Yverdon (VD). Selon le média, le duo devrait bénéficier d'un procès début d'année 2023.

Deux chefs d'entreprises vont être jugés après avoir encaissé de manière frauduleuse des centaines de milliers de francs de la Suva entre 2010 et 2015. Dans l'affaire, le manque de contrôle de cette dernière est également pointé du doigt.

Dans cette affaire, la Suva aurait fait l'impasse sur des salaires manquants et des employés fictifs.

Dans cette affaire, la Suva aurait fait l'impasse sur des salaires manquants et des employés fictifs. Image: sda

