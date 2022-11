Voici combien les assurances maladie dépensent pour la publicité

Alors que les primes s'envolent, les dépenses en publicité marketing et commissions se comptent en millions de francs. Mais d'où vient cet argent? On vous explique tout.

Combien dépensent nos assurances maladie pour trouver de nouveaux clients? Le 24 Heures s'est penché sur les bilans et comptes d’exploitations des assureurs, publiés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Et voici ce qu'il en est.

Un marketing qui coûte cher

Alors que les primes s'envolent, les assureurs ont dépensé jusqu'à 62 millions de francs en publicité en 2021. «Cela intègre les publicités que l’on voit à la télévision ou les affiches dans les rues, mais aussi toutes les opérations de marketing», précise le responsable de la section Surveillance opérationnelle à l’OFSP, Marc Schmutz, cité par le 24 Heures.

source: OFSP

Ce montant correspond à l'assurance de base de toutes les caisses maladie confondues. A celui-ci s'ajoutent les commissions versées aux intermédiaires externes, telles que les comparateurs. Enfin, certaines commissions sont versées au personnel pour un total de 7,3 millions de francs en 2021, explique le quotidien.

Un total de 110 millions de francs et c'est légal

En effet, «il n’y a pas de plafond chiffré dans les dépenses» pour la publicité, confirme aux 24 Heures, Marc Schmutz. Le quotidien vaudois a décortiqué ces chiffres afin de mieux comprendre ce qu'il se cache derrière ces 110 millions de francs.

Afin d'illustrer ces propos, nous avons repris cinq des assurances maladie les plus populaires en Suisse. Et l'exemple le plus flagrant est celui de l'assurance maladie Helsana, qui a dépensé plus de 22 millions de francs pour sa publicité et les commissions en 2021. Soit l'équivalent de 25 francs par assuré.

SOURCE: OFSP

Toutefois, selon Gaël Saillen, porte-parole d'Helsana, ces montants ne représentent que 0,6% des primes, rapporte le 24 Heures. Il appelle donc à la prudence lorsqu'il s'agit de comparer les assurances et leurs coûts. (sia)