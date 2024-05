Les primes maladies ne cessent de grimper en flèche

La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) de 1996 promettait des primes plafonnées à 8% des revenus, mais en 2024, avec des primes doublées et des revenus stagnants, la réalité contredit cette promesse initiale.

Depuis l'entrée en vigueur en 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), les primes ont plus que doublé. Toutes les modifications adoptées n'ont pas réussi à freiner la hausse des coûts.

Lors de l'introduction de la LAMal, il avait été fait promesse qu'elles ne dépasseraient pas 8% des revenus. Pourtant, la prime moyenne de l'assurance maladie est passée de 138,70 francs en 1997 à 359,50 francs en 2024. Les revenus sont quant à eux loin d'avoir suivi la même évolution.

La hausse des primes annoncée en septembre dernier est la plus importante depuis 2010 et la troisième la plus élevée depuis l'introduction de la LAMal. Elle s'inscrit dans une série d'augmentations successives chaque année depuis 1997.

Depuis 1996, les plus fortes augmentations ont eu lieu en 2002 (+9,7%), en 2003 (+9,6%) et en 2024, 2010 et 1997 (+8,7%). Elles n'ont diminué qu'à deux occasions.

Les coûts de la santé ont également constamment augmenté. Sur les vingt dernières années, la hausse est de plus de 50%. Le coût par personne est passé de 5940 francs à 9924 francs entre 2000 et 2021.

Les causes de l'augmentation sont multiples. Elles vont de la multiplication des cabinets de spécialistes à la pléthore d'équipements médico-techniques en passant par une facturation à l'acte inadaptée. Le vieillissement de la population est également un facteur de hausse des coûts.

Par ailleurs, l'assurance obligatoire rembourse de plus en plus de prestations et de médicaments. Depuis le 1er janvier, les prestations liées aux mesures préventives concernant le cancer du sein ou des ovaires sont prises en charge. Dès juillet, la prévention des infections au VIH s'ajoute au catalogue. (chl/ats)