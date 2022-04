Un avion tombe dans le lac de Constance: son pilote décède

Un avion est tombé dans le lac de Constance près de Staad (SG) ce 28 avril vers 14h35. Le pilote est décédé. Il ne transportait apparemment pas de passagers.

L'homme était âgé de 72 ans. Venant de décoller de l'aérodrome d'Altenrhein (SG), situé près du rivage, le petit avion qu'il pilotait est tombé dans le lac de Constance près de Staad (SG) ce jeudi vers 14h35. L'avion a chuté à environ 50 mètres de la rive.

L'eau arrive à la hauteur des genoux du défunt, précise la police cantonale st-galloise. Le pilote avait signalé des problèmes techniques lors du décollage. Il a reçu l'autorisation de revenir vers l'aéroport pour atterrir.

L'appareil s'est toutefois écrasé dans le lac alors qu'il venait de faire demi-tour et s'approchait de l'aérodrome. Les secours n'ont pu que constater le décès du pilote qu'ils ont trouvé dans l'habitacle de l'avion. Rien n'indique que des passagers aient été à bord.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête, comme c'est le cas pour chaque accident aérien. Le Ministère public st-gallois a mis en place les premières mesures d'investigation sur place. L'Office fédéral de la police (fedpol) a envoyé une équipe pour soutenir et coordonner l'enquête sur place. Le Bureau d'enquête de sécurité (SESE) est à pied d'œuvre sur le plan technique.

En février 2021, un petit avion s'était déjà écrasé dans le lac de Constance. Le pilote avait mal interprété des données d'instruments lors de l'approche sur l'aérodrome de St-Gall-Altenrhein. Il avait pu s'extirper de la cabine et être secouru par un pêcheur en état d'hypothermie. L'épave avait elle été repêchée à plus de 80 mètres de profondeur quelques mois plus tard. (ats/foj)