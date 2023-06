Un Tiger F5 de la Patrouille suisse lors d'un meeting aérien. Keystone

Le nez d'un jet de la Patrouille suisse s'est écrasé sur une maison

Après un contact entre deux Tiger de la Patrouille de suisse en plein exercice, le nez d'un des avions s'est détaché et a blessé une personne.

Plus de «Suisse»

Un accident s'est produit jeudi lors d'un entraînement de l'escadrille de voltige aérienne Patrouille Suisse dans le canton de Zoug. Deux avions de type F-5- Tiger sont entrés en contact en milieu de matinée.

Le nez d'un des jets s'est brisé et a heurté la façade d'une maison. Une personne se trouvant à l'intérieur concernée a été légèrement blessée par des éclats de verre, les pilotes eux n'ont pas été touchés. Les éclats de verre provenaient des vitres de la maison qui se sont brisées sous l'impact du nez de l'avion, a indiqué le groupement de la Défense de l'armée.

Lorsque les deux avions se sont frôlés, le parachute de freinage de l'un d'entre eux s'est déclenché, ajoute le communiqué. Celui-ci a ensuite atterri.

Selon le communiqué, l'incident s'est produit dans le cadre d'un vol d'entraînement pour la Fête fédérale des yodleurs à Zoug, qui débute vendredi midi. Au programme figure notamment un spectacle aérien de la Patrouille Suisse au-dessus du lac de Zoug.

Représentation incertaine

On ne sait pas encore si la représentation pourra avoir lieu comme prévu vendredi après cet incident, a indiqué le porte-parole de l'armée Mathias Volken. Le service de presse de la Fête fédérale de yodel n'a pas non plus pu donner d'indications à ce sujet.

Au total, sept avions de type Tiger F-5 ont participé au vol d'entraînement. Tous ont pu atterrir sur l'aérodrome militaire d'Emmen LU après l'incident, selon la même source. La justice militaire a ouvert une enquête.

Sur les images de différents médias en ligne, on peut voir des morceaux d'avion sur le terrain d'une entreprise zougoise. (jah/ats)