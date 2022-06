Pourquoi y avait-il quand même des avions dans le ciel? 7 questions sur la panne

Les vols ont été massivement retardés aux aéroports de Genève et Zurich. Voici ce que l'on sait sur la panne Skyguide.

Mercredi matin, une panne technique du contrôle aérien Skyguide a paralysé la quasi-totalité des avions en Suisse. L'espace aérien a dû être fermé, les décollages reportés et les avions détournés. Mais pourquoi Bâle n'a-t-elle pas été touchée par ce blocage et qu'en est-il des vols de sauvetage?

Que fait réellement Skyguide?

L'espace aérien au-dessus de la Suisse fait partie du territoire national souverain du pays. Skyguide est la société de contrôle aérien qui surveille une grande partie de cet espace aérien suisse ainsi que des parties de l'espace aérien limitrophe en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie. Skyguide est responsable des services civils et militaires de la navigation aérienne dans l'espace aérien suisse.

Qu'est-ce que le contrôle aérien exactement?

Afin de garantir un déroulement efficace du trafic aérien, l'espace aérien est divisé en différents secteurs et classes d'espace aérien. Skyguide est notamment responsable de la gestion de l'espace aérien au-dessus de la Suisse, afin que le trafic aérien puisse se dérouler de manière sûre et ordonnée. Entre autres, Skyguide planifie et assure les processus dans lesquels le trafic aérien en provenance ou à destination des aéroports suisses ou en transit au-dessus de la Suisse se déplace. Pour ce faire, la société communique également avec d'autres entreprises et services de contrôle aérien.

Un avion qui vole... ça ressemble à ça. Bild: keystone

L'Euroairport de Bâle-Mulhouse a-t-il été ou est-il touché?

Oui. La panne informatique de Skyguide a également affecté le trafic de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse, situé sur le territoire français.

Seuls quelques décollages et atterrissages ont pu être effectués le matin, a indiqué le service de communication de l'aéroport à l'agence de presse. En outre, deux vols long-courriers de Swiss ont été détournés vers Bâle-Mulhouse jusqu'à 8h30.

Aucune autre information n'a pu être obtenue pour l'instant.

Pourquoi y avait-il quand même des avions dans le ciel?

Bien que l'espace aérien au-dessus de la Suisse ait été fermé pendant la panne de Skyguide, il était possible de repérer quelques objets volants sur le radar de vol. Mais lesquels?

Entre autres, des hélicoptères de la Rega. Mathias Gehrig du bureau de presse de la Rega a confirmé à watson:

«Nos hélicoptères de sauvetage volent généralement dans des conditions de vol à vue et ne sont donc pas affectés par la fermeture de l'espace aérien» Mathias Gehrig du bureau de presse de la Rega watson

Combien d'avions étaient concernés?

Une porte-parole de Skyguide n'était pas en mesure de dire combien de vols avaient été touchés par la panne. Les avions en vol vers la Suisse ont dû être détournés vers des aéroports étrangers. Les avions devaient voler vers d'autres aéroports, a déclaré la porte-parole de Skyguide. En Suisse, par exemple, c'est Bâle qui a été sélectionné.

Dans un communiqué de presse, Swiss écrit que les vols long-courriers qui approchent ont été détournés vers les pays voisins. Lyon, Milan et Vienne ont été desservis, par exemple.

L'aéroport de Zurich est resté ouvert, a déclaré une porte-parole de l'aéroport à Keystone-SDA. L'enregistrement s'est également poursuivi bien que les embarquements aient été interrompus.

Quelle était la cause de la panne?

La recherche de la cause du problème informatique au contrôle du trafic aérien de Skyguide est toujours en cours. Le Centre national pour la cybersécurité (NCSC) a confirmé être sur le coup.

Selon une porte-parole, le dysfonctionnement informatique a été découvert vers 4 heures du matin.

Le ciel suisse à 9h30. flightradar24

Dans un article, Le Temps indique que, d'après l'aiguilleur, la raison de la panne serait liée à une défaillance d'un composant informatique. Autrement dit, ce serait un problème purement matériel. Par ailleurs, ce composant «hardware» qui s'étant révélé défectueux et ayant alors paralysé les aéroports du pays, se trouvait à Genève, indique le journal.

Quand le bug a-t-il été corrigé?

Les opérations aériennes ont été progressivement relancées à partir de 9 heures du matin, comme l'a rapporté l'aéroport de Zurich dans la matinée. Les premières machines ont également démarré à Genève.

Les opérations aériennes fonctionnent à nouveau à 100% de leur capacité depuis 10 heures. Cependant, des retards sont à prévoir mercredi, a tweeté l'aéroport de Zurich .

(jah/yam, mit Material der sda)