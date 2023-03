Aucune explication sur les raisons de l'arrêt de liaison n'a été indiquée par Easyjet. Image: sda

Easyjet ne volera plus vers cette célèbre ville touristique depuis Genève

La compagnie aérienne low cost a annoncé, vendredi, ne plus desservir Madrid depuis l'aéroport de Cointrin. Mais les voyageurs de Genève pourront désormais rejoindre une nouvelle ville ibérique.

Mauvaise nouvelle pour les vacances. Voyager depuis Genève avec Easyjet ne permettra plus d'aller à Madrid. La compagnie aérienne a confirmé «l'arrêt de sa liaison vers la capitale espagnole», rapporte 20 Minutes ce vendredi.

Aucune explication sur les raisons de ce changement n'a été indiquée, a poursuivi le portail d'informations romand. On sait, en tout cas, que le changement sera effectif «dès ce week-end». Dès lors, en Suisse, seul l'aéroport de Bâle desservira la célèbre ville touristique.

Nouvelle destination espagnole

Madrid n'était pas la seule ville d'Espagne à être reliée à Genève. Neuf autres destinations du pays dont Barcelone, Ibiza et Valence sont et continueront à être desservies par la compagnie aérienne low cost. Plus encore, dès ce week-end, une dixième s'ajoutera à la liste.

Toujours comme le rapporte 20 Minutes, Easyjet, a annoncé désormais lier l'aéroport de Cointrin à celui de la Corogne. (mndl)