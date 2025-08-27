en partie ensoleillé27°
DE | FR
burger
Suisse
Suisse romande

Fortes pluies et orages attendus en Suisse mercredi et jeudi

Un ex-cyclone va apporter de violents orages en Suisse

La Suisse se prépare à un épisode pluvieux majeur. Entre mercredi soir et vendredi matin, des précipitations intenses, souvent orageuses, sont attendues.
27.08.2025, 15:4627.08.2025, 15:46
Plus de «Suisse»

MétéoSuisse met en garde: entre mercredi soir et vendredi matin, la Suisse va connaître un épisode pluvieux intense, avec des orages parfois violents. Les régions les plus exposées seront le sud des Alpes et les Alpes orientales.

«En Suisse romande, on attend aussi beaucoup de pluie»
MétéoSuisse
On fait le point
Ça commence dès mercredi après-midiLes régions les plus exposéesQu'est-ce qui provoque ces événements intenses?

Ça commence dès mercredi après-midi

Dès ce mercredi, des averses orageuses se développeront en Suisse romande, au sud et dans les Alpes, avant de glisser vers le nord-est. Au nord des Alpes, certains orages pourraient s’accompagner de grêle et de rafales de vent. En Valais et dans le nord-est, les cumulus resteront faibles jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, avant que la situation ne s’intensifie.

Les régions les plus exposées

La journée de jeudi s’annonce comme la plus critique. Selon MétéoSuisse, la combinaison d’orages et d’un fort courant de sud-ouest fera tomber des quantités exceptionnelles de pluie sur le pays.

  • Sud des Alpes: jusqu’à 200 à 260 mm de pluie attendus dans la région de Locarno, avec localement plus. D’autres secteurs recevront entre 140 et 180 mm (alerte de degré 3 et 4).
  • Alpes orientales: entre le Val Medel et Avers, les cumuls atteindront 120 à 160 mm (alerte degré 5). Entre la Surselva, la vallée de Safien et Surses, 80 à 120 mm (alerte degré 4).
  • Suisse romande et reste du pays: généralement 25 à 50 mm, mais jusqu’à 80 mm localement, d’où une alerte degré 3 généralisée.

La limite des chutes de neige descendra progressivement de 3800 m à 2700 m d’ici vendredi matin sur le versant nord des Alpes.

Qu'est-ce qui provoque ces événements intenses?

Selon MétéoSuisse, l’ex-cyclone tropical Erin, désormais transformé en tempête extratropicale, va perturber l’Europe:

«Cette dépression se déplacera entre mardi et jeudi depuis la péninsule ibérique en direction des Alpes et amènera avec elle de l'air chaud, humide et instable.»
Météosuisse

On en parle ici 👇

Un «phénomène atypique» va frapper la France

(jah)

L'actu en Suisse c'est par ici

Meurtres de Corcelles: «Le mari dégageait de mauvaises ondes»
de Antoine Menusier
6
Swatch ordonne la hausse du prix de cette montre aux Etats-Unis
de Sven Papaux
4
«L'UDC joue à un jeu particulièrement pernicieux»
de Antoine Menusier
15
Le glacier d'Aletsch disparaîtra en 2100, selon une étude
Thèmes
Cette journaliste découvre que Taylor Swift s'est fiancée
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
On a gravi en Valais le plus haut sommet d'Europe accessible à pied
2
Il y a un hic avec le contrat le plus lucratif du hockey suisse
3
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
Un papillon menace de transformer radicalement le paysage tessinois
Devenu un véritable symbole, le palmier «tessinois» est menacé par un papillon particulièrement néfaste.
Un papillon de nuit met en danger les arbres qu'on surnomme «palmiers tessinois». Présents depuis plus de 200 ans au Tessin, il s’agit en réalité du palmier de Chine, une espèce invasive qui supplante les plantes locales.
L’article