Un ex-cyclone va apporter de violents orages en Suisse

MétéoSuisse met en garde: entre mercredi soir et vendredi matin, la Suisse va connaître un épisode pluvieux intense, avec des orages parfois violents. Les régions les plus exposées seront le sud des Alpes et les Alpes orientales.
Dès ce mercredi, des averses orageuses se développeront en Suisse romande, au sud et dans les Alpes, avant de glisser vers le nord-est. Au nord des Alpes, certains orages pourraient s’accompagner de grêle et de rafales de vent. En Valais et dans le nord-est, les cumulus resteront faibles jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, avant que la situation ne s’intensifie.
La journée de jeudi s’annonce comme la plus critique. Selon MétéoSuisse, la combinaison d’orages et d’un fort courant de sud-ouest fera tomber des quantités exceptionnelles de pluie sur le pays.
Alerte de la Confédération de niveau 3 sur 5 : fortes pluies. Infos complémentaires & recommandations sur le comportement à adopter sur https://t.co/RmV5FI4gzE, https://t.co/cszrZvupvV ou l'App MétéoSuisse. https://t.co/ZXOgFmcteo. #MétéoSuisse #alerteintemperies pic.twitter.com/Sl5T0EJJos— MétéoSuisse (@meteosuisse) August 27, 2025
La limite des chutes de neige descendra progressivement de 3800 m à 2700 m d’ici vendredi matin sur le versant nord des Alpes.
Selon MétéoSuisse, l’ex-cyclone tropical Erin, désormais transformé en tempête extratropicale, va perturber l’Europe:
(jah)