Un ex-cyclone va apporter de violents orages en Suisse

La Suisse se prépare à un épisode pluvieux majeur. Entre mercredi soir et vendredi matin, des précipitations intenses, souvent orageuses, sont attendues.

Plus de «Suisse»

MétéoSuisse met en garde: entre mercredi soir et vendredi matin, la Suisse va connaître un épisode pluvieux intense, avec des orages parfois violents. Les régions les plus exposées seront le sud des Alpes et les Alpes orientales.

«En Suisse romande, on attend aussi beaucoup de pluie» MétéoSuisse

Ça commence dès mercredi après-midi

Dès ce mercredi, des averses orageuses se développeront en Suisse romande, au sud et dans les Alpes, avant de glisser vers le nord-est. Au nord des Alpes, certains orages pourraient s’accompagner de grêle et de rafales de vent. En Valais et dans le nord-est, les cumulus resteront faibles jusque dans la nuit de mercredi à jeudi, avant que la situation ne s’intensifie.

Les régions les plus exposées

La journée de jeudi s’annonce comme la plus critique. Selon MétéoSuisse, la combinaison d’orages et d’un fort courant de sud-ouest fera tomber des quantités exceptionnelles de pluie sur le pays.

Sud des Alpes: jusqu’à 200 à 260 mm de pluie attendus dans la région de Locarno, avec localement plus. D’autres secteurs recevront entre 140 et 180 mm (alerte de degré 3 et 4).

jusqu’à 200 à 260 mm de pluie attendus dans la région de Locarno, avec localement plus. D’autres secteurs recevront entre 140 et 180 mm (alerte de degré 3 et 4). Alpes orientales: entre le Val Medel et Avers, les cumuls atteindront 120 à 160 mm (alerte degré 5). Entre la Surselva, la vallée de Safien et Surses, 80 à 120 mm (alerte degré 4).

entre le Val Medel et Avers, les cumuls atteindront 120 à 160 mm (alerte degré 5). Entre la Surselva, la vallée de Safien et Surses, 80 à 120 mm (alerte degré 4). Suisse romande et reste du pays: généralement 25 à 50 mm, mais jusqu’à 80 mm localement, d’où une alerte degré 3 généralisée.

La limite des chutes de neige descendra progressivement de 3800 m à 2700 m d’ici vendredi matin sur le versant nord des Alpes.

Qu'est-ce qui provoque ces événements intenses?

Selon MétéoSuisse, l’ex-cyclone tropical Erin, désormais transformé en tempête extratropicale, va perturber l’Europe:

«Cette dépression se déplacera entre mardi et jeudi depuis la péninsule ibérique en direction des Alpes et amènera avec elle de l'air chaud, humide et instable.» Météosuisse

On en parle ici 👇 Un «phénomène atypique» va frapper la France

(jah)