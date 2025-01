Altercation à bord d’un vol EasyJet: retour imprévu à Zurich

Genève est le pire aéroport d'Europe à cause d’EasyJet

Voici combien vont coûter les sacs de recyclage de Coop et Migros

Pourquoi votre ostéo pourrait perdre son job en février

En Suisse, les professionnels étrangers jouent un rôle central dans le secteur de la santé. Cependant, la reconnaissance de leurs diplômes devient un défi, notamment avec l’entrée en vigueur de la loi sur les professions de santé en 2020. Certains ostéopathes peinent à répondre à ces exigences.

Afin de mieux garantir la qualité des soins face à la diversité des diplômes étrangers, Berne a fixé en 2016 des normes nationales uniformes pour sept professions de santé: les soins infirmiers, la physiothérapie, l'ergothérapie, les sages-femmes, la nutrition et la diététique, l'optométrie et l'ostéopathie. Des prescriptions pour la formation et la reconnaissance des diplômes doivent garantir la sécurité des patients.