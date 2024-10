Genève est le pire aéroport d'Europe à cause d’EasyJet

«Nous avons un formulaire en ligne simple, rapide et gratuit à la disposition de nos clients»

Une autre stratégie utilisée par la compagnie aérienne pour entraver les remboursements consiste à exiger que les passagers remplissent un formulaire en ligne . Cependant, de nombreux passagers estiment que ce formulaire est conçu de manière à générer des erreurs et à rejeter les demandes, dans le but de décourager les requêtes de remboursement.

«Toutes les compagnies aériennes ont connu des retards sans précédent cet été en raison du contrôle du trafic aérien européen, causé par une combinaison de problèmes de personnel, de contraintes, de capacité et de conditions météorologiques défavorables.»

Pendant l'été 2024, 2,55% des vols depuis GVA n’ont pas décollé et près de 35% des départs ont été retardés. En comparaison, l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle n’a subi que 1% d’annulations.

Mais une autre raison serait encore plus importante: Genève est trop dépendant de la compagnie low cost EasyJet, qui détient 46,4 % des parts de marché au bout du lac.

«Son aéroport est affecté à la fois par les grèves à répétition de contrôleurs aériens en France et par les carences en personnel héritées de la période de la pandémie dans les aéroports allemands»

Selon des données fournies au quotidien Le Temps par la société Flightright, l’aéroport de Genève s’est distingué comme le pire d'Europe, enregistrant le plus grand nombre d’annulations de vols au cours de l’été 2024. GVA souffrirait de sa position au centre de l'Europe:

Plus de «Suisse»

L'aéroport de Genève-Cointrin a affiché les pires performances en Europe en matière de ponctualité et de fiabilité des vols durant l'été 2024. EasyJet est pointé du doigt comme étant le principal responsable de cette situation.

Les plus lus

Le Tessin et les Grisons risquent de nouvelles intempéries

MétéoSuisse annonce un fort risque d'intempéries au Tessin et dans le sud des Grisons des mois de juin et juillet.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse) met en garde contre un risque important d'intempéries au Tessin et dans les vallées du sud des Grisons. Hausse du niveau des cours d'eau, inondations locales et glissements de terrain sur des pentes raides sont possibles.