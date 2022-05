Violences, vidéos trash et porno: la police de Bâle fortement critiquée

Les forces de l'ordre bâloises sont sous le feu des critiques après les révélations d'une enquête. Des incidents pénalement répréhensibles se seraient produits.

La police bâloise est régulièrement critiquée. L'essentiel de la charge vient des milieux politiques de gauche à qui l'on reproche un usage disproportionné de la force. Des incidents violents et pénalement répréhensibles se seraient produits à plusieurs reprises, notamment au sein de la section d'intervention. C'est ce que révèlent les recherches de SRF Investigativ. Plusieurs policiers de cette troupe ont été condamnés par la justice.

De qui parle-t-on?

La section d'intervention existe depuis 2007. Elle intervient lors de matchs de football, de manifestations ou d'interventions dans les milieux de la drogue. La police ne souhaite pas communiquer le nombre de policiers qui composent la troupe.

La police cantonale bâloise est souvent accusée de faire un usage disproportionné de la force.. Bild: sda

Plusieurs jugements

Au cours des six derniers mois, la justice a dû prononcer trois jugements contre d'anciens membres de la troupe. Parmi eux se trouvait un chef de groupe de longue date. Sur le chat interne, ce dernier aurait régulièrement envoyé des vidéos violentes et de la pornographie à ses collaborateurs. C'est pour cette raison qu'il a été condamné par le ministère public pour diffusion de représentations de la violence et de pornographie.

L'ordonnance pénale donne des détails sur les films envoyés. Dans une vidéo datant d'août 2018, on voit «comment une personne se fait arracher toute la main à cause d'une détonation». Dans une autre vidéo, un cycliste se retrouve sous un camion et est blessé au point que du sang gicle.

Comme l'explique le commandant de police Martin Roth à SRF Investigativ, on ne tolère pas du tout ce genre de comportement:

«Nous agissons immédiatement. Et il y a eu ensuite un licenciement.»

Problèmes à répétition

Cette année, deux autres jugements ont été prononcés contre d'anciens membres de la section d'intervention. Ils sont accusés d'abus de pouvoir et de lésions corporelles simples. L'un des deux jugements est définitif.

Martin Roth souligne qu'il ne s'agit que de cas isolés. Selon lui, ce n'est pas comme si le groupe avait des problèmes de violence systématique. (jah/saw)