La Chine et les Etats-Unis baissent leurs surtaxes mutuelles

L'homme qui va juger Diddy a une étrange passion

Il a refusé la dernière demande de libération sous caution du magnat du hip-hop en disgrâce et repoussé la sélection des jurés pour éviter qu’ils se dégonflent durant le week-end. C’est le procès le plus sensible de la carrière d’Arun Subramanian, qui a démarré pour de bon ce lundi, à New York. Portrait.

On le dit réservé, bosseur, affable, droit dans ses bottes. Depuis quelques jours, Arun Srinivas Subramanian, 46 ans, déboule chaque matin au tribunal fédéral du district de Lower Manhattan comme un ado rejoindrait son école. Avec son gros sac à dos, ses écouteurs dans les tympans, ses lunettes de soleil sur le pif et une banale paire de Nike au pied, rien chez lui ne permet de réaliser qu’il est le premier homme de loi d’origine sud-asiatique à siéger en qualité de juge de district des Etats-Unis pour la région sud de New York. Autrement dit, Manhattan.