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Bâle-Ville rejette nettement l’initiative «anti-casseurs»

Die Polizei fuehrt einzelne TeilnhmerInnen einer nationalen Demonstration gegen Zionismus ab, in Basel, am Samstag, 29. August 2026. Zum Jahrestag des Zionistenkongresses haben verschiedene Gruppierun ...
La police interpelle des participants à une manifestation nationale non autorisée contre le sionisme, à Bâle, le 29 août 2026.Keystone

Bâle-Ville rejette nettement l’initiative «anti-casseurs»

Les citoyens ont refusé dimanche à environ 64% le texte de l’UDC qui voulait faire payer aux fauteurs de troubles les frais de police et les dégâts liés aux manifestations non autorisées. Le projet ne sera donc pas mis en œuvre.
27.09.2026, 12:5627.09.2026, 12:56

Le canton de Bâle-Ville tient sa ligne face aux manifestations non autorisées. Les citoyens ont nettement rejeté dimanche l'initiative UDC dite «anti-casseurs», qui voulait faire payer aux «fauteurs de troubles» les frais de police et les dégâts, selon les premiers résultats.

L'initiative populaire «Oui à l'application du droit et de l'ordre – Non au chaos (initiative anti-casseurs)» de l'UDC a été refusée par environ 64% des voix, selon le résultat du vote par correspondance. Les autorités n'auront pas à élaborer un concept pour réduire le nombre de manifestations non autorisées.

Les sondages peuvent peser sur le résultat des votations
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Le texte exigeait en outre que les «perturbateurs» soient tenus pour responsables des dégâts et des coûts d'opérations de police, tout comme les auteurs de violence lors de manifestations autorisées, et les personnes qui agressent illégalement d'autres manifestations.

La majorité du parlement et le gouvernement avaient clairement rejeté l'initiative, mais sans lui opposer de contre-projet, ce que les initiants leur ont reproché. Selon ses opposants, le texte soulevait des incertitudes juridiques et des difficultés d'application pratique. (tib/ats)

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