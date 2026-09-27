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«La Suisse est du bon côté de l'histoire» ++ Rejet net des 2 initiatives

Les Suisses votent ce 27 septembre sur deux initiatives, l'une consacrée à l'alimentation et l'autre à la neutralité. Plusieurs cantons romands se prononceront sur des dossiers sensibles, notamment la fiscalité et la contraception. Suivez tous les résultats en direct.

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Initiative sur l'alimentation: elle veut porter à 70% la part des aliments consommés en Suisse et produits dans le pays. Les premières tendances indiquent un «non» à 71% . 👉On l'explique ici 👈.



Initiative sur l'alimentation: elle veut porter à 70% la part des aliments consommés en Suisse et produits dans le pays. . 👉On l'explique ici 👈. Initiative sur la neutralité: elle veut inscrire une neutralité perpétuelle et armée dans la Constitution. Les premières tendances indiquent un «non» à 72%. 👉On fait le point ici 👈.

👉On fait le point ici 👈. Les Genevois se prononcent notamment sur la gratuité de la contraception et les Vaudois sur l'initiative «Baisse d'impôts pour tous», qui propose une réduction de 12% de l'impôt cantonal sur le revenu.

