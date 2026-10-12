Image: Imago / Keystone, montage watson

Ces étranges SMS d'UBS cacheraient une arnaque liée à Twint

Une vague de SMS envoyés au nom d’UBS intrigue en Suisse. Derrière ces messages se cacherait une nouvelle et mystérieuse arnaque en plusieurs étapes.

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A chaque jour sa nouvelle arnaque. C'est du moins l'impression que l'on a, tant les fraudeurs redoublent d'ingéniosité pour soutirer de l'argent et des informations sensibles à leurs victimes. En Suisse, le phénomène est connu, et justement, il semblerait qu'un nouveau schéma fallacieux soit en train d'émerger.

Si vous faites partie des personnes ayant reçu, cette nuit ou au cours des derniers jours, un SMS d'UBS contenant un mystérieux code d'activation à «n'indiquer à personne», vous êtes la cible de ce qui semble être une nouvelle fraude.

Une escroquerie en plusieurs étapes

Si vous disposez effectivement d'un compte bancaire chez UBS, la vue de ce message, sorti du nulle part, vous aura probablement fait craindre une compromission de vos accès e-banking, voire pire. Vous serez, cependant, rassurés d'apprendre que même des personnes inscrites auprès d'autres établissements bancaires et n'ayant aucun lien avec UBS ont reçu cet exact message, provenant du même expéditeur.

Mais alors, que s'est-il passé? Ayant moi-même reçu ce SMS à 2h58 ce matin, je me suis empressé d'appeler ma banque afin de déterminer si mes précieux deniers étaient en danger (un réflexe qu'on ne saurait assez encourager). Et là, soulagement: le conseiller qui a pris mon appel m'apprend que de nombreux autres clients sont dans le même cas, et qu'il s'agit très probablement d'une campagne globale ciblant des centaines, voire des milliers de numéros de téléphone suisses, et non spécifiquement des clients UBS.

Voilà qui explique pourquoi l'un de mes collègues, client auprès d'une autre banque, a reçu la même chose que moi cette nuit. Conclusion: les escrocs ne disposent pour l'heure que de nos numéros de téléphone (rien de nouveau), et non d'informations plus sensibles, comme un numéro de contrat.

Certaines personnes ont reçu plusieurs messages successifs. Image: watson

Un danger qui arrive dans un second temps

Ce qui étonne, c'est que le message provient bel et bien d'UBS et ne contient aucun lien. Et pour cause: il s'agit de la première étape d'une escroquerie dont on ne connaît pas encore la finalité. Les SMS sont envoyés après la création, en masse, de comptes Twint encore non validés, m'apprend-on au téléphone.

Là où il faudra en revanche se méfier, c'est lorsque quelqu'un appellera pour réclamer le code reçu par SMS, souligne mon conseiller. On peut alors facilement imaginer un scénario d'usurpation d'identité, où les fraudeurs se font passer pour un représentant bancaire afin de faire main basse sur la précieuse information. De là, munis du code, les escrocs seraient en mesure d'activer le compte qu'ils ont créé.

Et ensuite? On ne connaît pas encore l'étape finale de l'arnaque. Cependant, si l'on ne veut pas la connaître, il suffit de ne communiquer le code à personne et d'éviter de répondre aux numéros inconnus.