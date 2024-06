Arnaque dans le canton de Vaud: un faux policier arrêté

Au total, sept cas ont été signalés à Lausanne avant que l'auteur présumé ne commette d'autres infractions similaires dans le canton. Il n'est pas possible aujourd'hui d'exclure que des cas se soient produits sans que la police ne soit informée, souligne-t-elle.

Il leur indiquait qu'un collègue allait passer chez elles pour se faire remettre des cartes bancaires et leur code, de l'argent ou des bijoux dans le cadre d'une enquête ou pour les mettre en sécurité. Dans la foulée de l'appel, l'homme se présentait au domicile des victimes et repartait avec les valeurs. Grâce aux cartes bancaires obtenues frauduleusement, il effectuait des retraits d'argent dans les bancomats, poursuit le communiqué.

Une perquisition de sa chambre d'hôtel a alors été effectuée et des liasses de billets ainsi qu'une autre carte bancaire ont été retrouvées, précise la police. Les premières investigations montrent que cet homme s'est rendu à plusieurs reprises chez des personnes âgées à Lausanne, entre le 10 et le 12 juin. Les victimes avaient été contactées préalablement par téléphone par quelqu'un se faisant passer pour un policier, détaille le communiqué.

Un Français de 20 ans qui se faisait passer pour un faux policier à Lausanne et dans le canton de Vaud pour dépouiller des personnes âgées chez elle a été arrêté à Yverdon-les-Bains samedi dernier, a indiqué jeudi la police lausannoise. Il a été placé en détention provisoire. Une enquête a été ouverte.

