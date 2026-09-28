Image: Imago / Keystone / PSC, montage watson

Quatre arnaques Twint: voici comment les déjouer

Une campagne nationale veut aider le public à mieux repérer les signaux d’alerte des arnaques en ligne grâce à un jeu reproduisant des escroqueries courantes.

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Le 28 septembre 2026, la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) lance, avec l'entreprise numérique SMG Swiss Marketplace Group et Twint, une campagne nationale contre les escroqueries en ligne. Objectif: apprendre au public à repérer à temps les signaux d'alerte pour déjouer les arnaques.

Twint a rejoint le projet, car des escrocs exploitent de plus en plus la confiance inspirée par cette application de paiement. Le cœur de la campagne gravite autour d'un petit jeu (jouer ci-dessous), lequel simule, sur un smartphone, quatre conversations au cours desquelles une personne est victime d'une escroquerie. C'est ensuite au joueur de sélectionner les messages suspects.

Un jeu pour apprendre à éviter les pièges

Baptisé «Mission: chasse aux escrocs», le jeu met en scène quatre scénarios courants:

Dans le premier, un particulier vendant une paire de baskets se fait convaincre de confirmer son compte Twint sur un site tiers pour recevoir son argent.

Dans le deuxième, un autre se fait hameçonner par un faux service de livraison après la vente d'un vélo, qui lui soutire ses données Twint et sa carte d'identité.

La troisième conversation met en scène un acheteur qui pense faire une affaire et vire de l'argent à quelqu'un qui disparaît.

Le dernier cas de figure repose sur un faux document PDF censé valider un paiement Twint et contenant un code QR piégé.

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La conversation achevée, c'est au joueur de trouver les messages suspects. Image: Capture d'écran PSC

A la fin d'un chapitre, chaque message suspect est expliqué dans le détail et quelques panneaux d'informations complètent l'ensemble.

La PSC met en garde contre les offres trop belles, ainsi que contre les acheteurs trop généreux. Passer rapidement sur une plateforme ou une messagerie tierce doit aussi alerter. D'une manière générale, les interlocuteurs donnant un sentiment d'urgence et faisant miroiter des processus inconnus afin de valider un transfert d'argent doivent être considérés avec la plus grande prudence.

Enfin, pour recevoir un paiement via Twint, il n'est jamais nécessaire de fournir ses données de carte de crédit, ses codes e-banking, sa carte d'identité, ses identifiants ou de scanner un code QR. (ysc)