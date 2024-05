Festivals suisses: comment éviter les faux billets

Les festivals comme Paléo ont un problème avec les revendeurs de billets. Image: Keystone

La Fédération romande des consommateurs relance sa campagne «Ticket Check» pour sensibiliser le public. Voici de quoi vous méfier.

Les festivals mettent en garde contre les arnaques de faux billets de concerts. La Fédération romande des consommateurs (FRC) relance sa campagne «Ticket Check» afin de sensibiliser le public.

Quel est le problème en Suisse?

Quelques minutes après l'ouverture des billetteries des festivals, des annonces de billets se retrouvent sur des plateformes de revente, à des prix parfois indécents. Ce marché de revente qui s'effectue sur des canaux parallèles s'appelle le marché gris.

Cette pratique problématique est néanmoins légale en Suisse, ce qui limite le champ d'action du secteur et crée un environnement propice à la prolifération d'arnaques, écrit la FRC mardi.

Comment identifier un faux billet?

Evitez l’achat de tickets à des inconnus

Attention aux arnaques fréquentes, notamment lors de festivals ou concerts complets (ex: faux comptes, faux tickets, billets non envoyés, vendeur disparu après paiement).

Exigez un paiement par virement bancaire.

Demandez une photo des tickets.

Vérifiez les conditions d’accès (doivent correspondre aux infos du site officiel de l’organisateur).

Refusez l’achat en cas de doute.

Assurez-vous d’être sur le site de billetterie partenaire

Les revendeurs non-partenaires payent pour apparaître en tête des recherches Google et Bing.

Les billetteries partenaires sont indiquées sur le site officiel de l’organisateur.

Contrôlez la disponibilité et le prix des billets

Les revendeurs non-partenaires prétendent souvent que les concerts sont presque complets, augmentent les prix et utilisent des moyens de pression pour inciter à un achat précipité.

La disponibilité et le prix officiel des billets sont indiqués sur le site de la billetterie partenaire de l’organisateur. Il y reste souvent encore des billets.

Vérifiez les conditions d’accès à l’événement

Les revendeurs non-partenaires n’indiquent pas toujours les conditions d’accès (ex: billet nominatif ou justificatif supplémentaire nécessaire).

Les modalités exactes sont indiquées sur le site de l’organisateur.

Que faire si on remarque que quelque chose ne va pas?

Afin d'éviter les mauvaises surprises, le Paléo Festival Nyon, le Montreux Jazz Festival, le Festi'neuch et la Swiss Music Promoters Association, s'associent à la FRC pour rappeler les bons réflexes. Il s'agit en premier lieu d'acheter ses billets uniquement sur la billetterie officielle de l'événement et de contrôler la disponibilité des places et le prix réel des billets.

En cas d'annonce visiblement frauduleuse, les futurs festivaliers sont incités à faire un signalement. Et si l'arnaque est commise, signaler le cas à la FRC et porter plainte.

👉PAR ICI POUR TÉMOIGNER ET DÉNONCER EN CAS DE PROBLÈME 👈

(jah / avec ats)