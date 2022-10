Credit Suisse pourrait aussi vendre des unités suisses

Le Financial Times spécule aussi sur le montant de la vente de l'hôtel Savoy de la Paradeplatz à Zurich, qui pourrait avoir rapporté 500 millions. Le journal se base sur des déclarations d'insiders. (ats/jch)

Contacté par l'agence AWP, le numéro deux bancaire suisse a rappelé une nouvelle fois que le résultat du réexamen stratégique en cours serait présenté le 27 octobre, en même temps que les résultats au 3ème trimestre et que, d'ici là, il serait prématuré de parler d'éventuels résultats.

Selon le journal , la banque pourrait se séparer de savoir-faire bancaire ou de participations comme celles dans SIX Group, Swisscard ou dans le fonds Allfunds.

Credit Suisse n'examinerait pas seulement la vente d'unités de la banque d'investissements, mais aussi des unités de ses affaires en Suisse, a rapporté samedi le Financial Times.

