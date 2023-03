UBS va racheter son rival Credit Suisse, dans la tourmente depuis plusieurs jours. A quoi faut-il s'attendre?

UBS avale Credit Suisse: voici ce qu'il va se passer

Le Conseil fédéral était solennel dimanche soir en conférence de presse. Et pour cause: il approuve et «soutient» l'acquisition de Credit Suisse par UBS. En d'autres termes, la première banque suisse avale sa principale concurrente pour 3 milliards de francs. On vous résume tout ça.

UBS va racheter son rival Credit Suisse, dans la tourmente depuis plusieurs jours, a indiqué dimanche le Conseil fédéral. Le gouvernement approuve le rachat de cet établissement bancaire par UBS, et entoure cette opération de garanties. Le rachat devrait être effectif d'ici à la fin de l'année.

La transaction est valorisée à quelque trois milliards de francs ou 76 centimes par action Credit Suisse.

«Le but de la mesure est de préserver la stabilité financière et de protéger l'économie suisse» Le Conseil fédéral

La Confédération accorde en outre une garantie de 9 milliards de francs à UBS afin de réduire les risques que cet établissement encourt du fait de l’acquisition de certains actifs pouvant potentiellement subir des pertes, dans la mesure où ces éventuelles pertes devaient dépasser un seuil déterminé, indique le gouvernement dimanche.

De son côté, la Banque nationale suisse (BNS) a annoncé qu'elle «soutient la reprise du Credit Suisse par UBS en allouant d'importantes aides sous forme de liquidités». Les deux banques «peuvent obtenir une aide sous forme de liquidités jusqu'à concurrence de 100 milliards de francs au total au moyen d'un prêt couvert par un privilège en cas de faillite», a détaillé la banque centrale helvétique.

Quelles sont les conséquences de l'acquisition?

L’acquisition de Credit Suisse par UBS renforce la confiance dans le système financier et assure la stabilité non seulement de l’économie suisse, mais aussi du système financier suisse et international, affirme le Conseil fédéral. Berne souligne:

«Toutes les autorités de surveillance étrangères estiment que les mesures prises par les autorités suisses sont judicieuses»

Pourquoi des aides sous forme de liquidités sont-elles nécessaires?

Malgré les liquidités de Credit Suisse et l’apport extraordinaire de liquidités de la part de la BNS, certains événements peuvent conduire les acteurs du marché à subitement perdre confiance dans la banque et entraîner ainsi des problèmes de liquidités. Ce genre de situation peut se produire même si la banque remplit les exigences réglementaires en matière de fonds propres.

Pourquoi le Conseil fédéral accorde-t-il une aide à UBS?

UBS acquiert non seulement les actifs de Credit Suisse qui ont de la valeur, mais aussi un portefeuille d’actifs dont la valeur est difficile à évaluer et qui peut dès lors entraîner des pertes. UBS est prête à supporter une première grande partie des pertes.

A quoi ressemble la garantie contre les pertes accordée à UBS?

Afin qu’UBS puisse acquérir Credit Suisse, la Confédération lui accorde une garantie contre les pertes de 9 milliards de francs au maximum sur une partie clairement définie du portefeuille. Cette garantie sera activée en cas de défaillance réelle de ce portefeuille. Dans ce cas, UBS supportera une première partie des pertes (5 milliards) et la Confédération, la partie suivante (9 milliards), les autres pertes étant de nouveau à la charge d’UBS.

De quelles autres possibilités le Conseil fédéral disposait-il?

La fourniture d’une aide de l’Etat sous forme de liquidités, qui, compte tenu des difficultés que Credit Suisse rencontre sur le marché, ne serait certainement pas suffisante pour rétablir la confiance sur les marchés financiers. L’étatisation temporaire de Credit Suisse, qui a été rejetée en raison de la possibilité réelle d’une acquisition par un établissement privé. La faillite de Credit Suisse, avec des conséquences incommensurables pour l’économie suisse et le système financier global.

Pourquoi les règles en vigueur n'ont pas suffi?

Le Conseil fédéral explique:

«Les mesures too big to fail (exigences accrues en matière de fonds propres et de liquidités, meilleure capacité d’assainissement et de liquidation) permettent de réduire la probabilité d’une intervention de l’Etat. La stabilité de tout le secteur financier suisse dépend aussi de l’efficacité de ces mesures.»

«En raison de sorties de fonds aussi importantes que subites, Credit Suisse a rapidement perdu la confiance de ses investisseurs malgré des fonds propres suffisants et des liquidités élevées pendant longtemps, risquant ainsi la faillite.»

Quelles sont les conséquences de l’aide de l’Etat sur les dividendes?

Credit Suisse n’aura pas le droit de verser de dividendes pendant toute la période où il bénéficiera de l’aide de l’Etat. Se fondant en outre sur l’art. 10a de la loi sur les banques, le Conseil fédéral ordonne des mesures en matière de rémunérations. Le versement de rémunérations variables sera aussi totalement ou partiellement interdit.

Quelles auraient été les conséquences de la faillite de Credit Suisse?

Selon Berne, la faillite d’une banque d’importance systémique compromettrait et déstabiliserait l’approvisionnement en liquidités et le système de paiements de la Suisse. La consommation et les investissements nationaux baisseraient sensiblement, portant ainsi un préjudice considérable à l’économie.

A cela s’ajoute que la faillite d’une banque, en particulier d’une banque d’importance systémique active sur le plan international, ébranlerait la confiance des clients et investisseurs internationaux dans la place financière suisse et affaiblirait considérablement et à long terme le centre international de gestion de fortune qu’est la Suisse. Le Conseil fédéral conclut:

«Cela aurait d’autres répercussions importantes et durables sur l’emploi, la création de valeur et les recettes fiscales en Suisse»

Les dépôts sont-ils toujours sûrs?

Oui, les dépôts d’un montant maximal de 100 000 francs sont sûrs, même s’il devait y avoir une faillite. L’acquisition de Credit Suisse par UBS et la garantie de l’Etat sous forme de liquidités vont rétablir la confiance dans la stabilité de la banque.

(avec ATS et communiqué du Conseil fédéral)