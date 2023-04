On sait: rien n'est OK dans ce montage. Essayez quand même de lire l'article... keystone / shutterstock (montage watson, obviously)

Appeler son bébé Poutine, Oussama ou Beyoncé, c'est OK ou pas?

Trouver un prénom à son enfant, ça peut être compliqué. Et certains sont vraiment particuliers. A-t-on le droit d'aller trop loin? Dites-nous tout.

Donner comme prénom à son enfant «Poutine», qu'en pensez-vous? Pas Vladimir, non, non: «Poutine». C'est l'idée très particulière qu'a eue une jeune maman d'origine vietnamienne, à Berlin, rapporte un quotidien local. Mais «Poutine Nguyen» (véridique) ne sera jamais enregistré sur le document de naissance: l'officière d'état civil l'a purement et simplement refusé.

Appeler son gosse n'importe comment, c'est une histoire vieille comme le monde. Et dans de nombreux pays, comme en Allemagne, les autorités ont le pouvoir de refuser un nom dont l'originalité tend à l'indécence.

Alors, appeler son enfant Poutine: OK ou pas OK? Et Kevin, Apollin, Shakira ou encore Wolf Webster? Participez notre sondage pour découvrir si vous aussi, vous avez bon goût... ou si vous êtes à côté de la plaque.

Les classiques

On commence avec l'actualité qui a déclenché la création de ce magnifique sondage: appeler son enfant Poutine, ça passe ou non?

Appeler son enfant «Poutine» C'est OK C'est pas OK

La suite, vous la devinez. Vous savez quelle proposition va survenir. On sait que vous savez. Vous savez qu'on sait que vous savez. Le point Godwin arrive pour un frontal à 180km/h. On parle bien sûr du prénom qui faisait fureur dans les années 1930:

Nommeriez-vous votre enfant «Adolf»? C'est pas du tout, mais alors pas du tout OK OK: chacun monde est libre d'appeler son enfant comme il veut — même si c'est débile C'est OK: il a fait des bonnes choses, genre des autoroutes. Non?

Pour autant... appelleriez-vous votre enfant du même nom, mais écrit à la française? Est-ce que ça change tout?

Et «Adolphe», alors? Toujours pas OK Ah oui, pourquoi pas? C'est OK

On te voit venir avec tes petites manigances, Patrick... Pour ceux qui l'auraient loupé: c'est une référence au film Le prénom. On ne spoile pas (trop), mais regardez-le, c'est plutôt sympa.

Adolf, c'est un classique. On aurait aussi pu dire «Benito» ou «Fidel». Ou bien encore...

«Bachar»? C'est un prénom arabe comme un autre: c'est OK Toujours pas OK

Il n'y a pas que les dictateurs, remarquez. Que pensez-vous de...

...«Oussama»? Pareil que le précédent: c'est un prénom OK Oula, pas OK: c'est chaud, quand même...

Les références

On peut même se poser la question, à un degré évidemment moindre, pour les hommes politiques actuels:

Appeler son fils «Macron»? C'est OK Ca va pas, non? Pas OK! Et c'est même pas un prénom...

Ou bien qui fait référence à des personnes moins clivantes...

Appeler sa fille «Beyoncé», «Rihanna» ou «Shakira»? C'est OK Pas OK

On peut même imaginer des références à des marques... ça peut être joli, non?

Nommer sa fille «Prada» ou son fils «Dior»? Pourquoi pas? C'est OK Non, pas OK

Les risqués

Nous entrons désormais dans la zone grise absolue: celle des prénoms démodés, trèèès originaux ou vraiment trop décalés...

Peut-on encore appeler son gosse «Kevin» en 2023? OK, s'il met des paillettes dans ma vie Pas OK Pas OK (autant l'appeler Adolf)

Ou alors...

Autre proposition: «Myrtille» ou «Apollin»? C'est OK Pas OK

Oui, Patrick, c'est aussi une blague du film Le prénom

Sinon... «Maximilien Jean-Charles»? C'est complètement OK Pas OK Quelle horreur... autant y aller pour Kevin...

Oui, ces prénoms sont encore plus vieux que cette référence.

Quid de «Mercedes»? OK: c'est un vrai prénom Et «Audi» et «Porsche», c'est des vrais prénoms, aussi?! Pas OK

«Clitorine»? C'est OK: la lutte féministe continue! Non... pas OK... du tout...

Message à mon patron: voici pourquoi j'ai tapé «gif cloritis» dans ma recherche Google sur l'ordi du boulot. Ne me virez pas. Cordialement.

Nommer son enfant «Wolf Webster» ou «Aire»? C'est OK J'ai pas la ref mais c'est tellement pas OK J'ai la ref et c'est toujours pas OK

Bon... vous avez la ref?

Et on garde un autre classique pour la fin:

«X Æ A-12», comme la fille d'Elon Musk? C'est OK — et vive la liberté des Etats-Unis d'Amérique! Pas OK... genre, du tout

