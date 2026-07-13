Un accident sur l'autoroute perturbe le trafic en Suisse

Un accident impliquant un camion remorque est survenu ce lundi matin près de Flamatt (FR). L'autoroute A12 a dû être partiellement fermée.

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L'autoroute A12, qui était bloquée lundi matin dans les deux sens, entre Guin (FR) et Niederwangen (BE), a été partiellement rouverte à la mi-journée. La chaussée en direction de Lausanne reste fermée jusqu'à nouvel avis.

Selon Alertswiss, l'accident est dû à un camion-remorque, qui est seul en cause. Des dégâts matériels sont à déplorer.

Image: Alertswiss

«Le trafic est fortement perturbé», a précisé Alertswiss. Malgré l'ouverture de l'A12 en direction de Berne, il est recommandé de faire un large détour pour éviter le secteur et de privilégier l'A1 entre Berne et Lausanne. (jzs/ats)