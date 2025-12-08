assez clair, brumeux
DE | FR
burger
Suisse
Berne

Berne fait un tout petit geste pour l'égalité

Eine Freiwillige legt platziert Kerzen neben orangen Schuhen und Plakaten fuer Opfer von Femiziden als Teil einer Installation &quot;Gedenken an getoetete Frauen durch Femizide 2024 Ð 2025&quot; bei d ...
Hommage aux victimes de féminicides, le mardi 25 novembre 2025 à Zurich.Image: KEYSTONE

Berne fait un tout petit geste pour l'égalité

Le National a approuvé 1,5 million supplémentaire pour financer la campagne de prévention contre la violence faite aux femmes. Il a aussi alloué 2 millions à la protection des jeunes face aux médias.
08.12.2025, 22:3308.12.2025, 22:41

Lundi, plusieurs orateurs ont rappelé la terrible réalité des féminicides en Suisse et la nécessité de la prévention.

Comment «réveiller la colère» contre les féminicides en Suisse

Dès lors, le National a approuvé 1,5 million supplémentaire pour financer la campagne de prévention contre la violence faite aux femmes. 2 millions seront également alloués à la protection des jeunes face aux médias. La ministre des Finances Karin Keller-Sutter était opposée à cette hausse, estimant que les moyens à disposition étaient suffisants pour mener à bien la campagne.

Le National a en revanche refusé une hausse de 0,3 million dans les dépenses de personnel du Bureau fédéral de l'égalité. Il ne s'agit pas d'une hausse, mais d'une réduction de coupe. «Ces ressources supplémentaires sont nécessaires pour que la stratégie 2030 pour l'égalité puisse être mise en oeuvre», a souligné Tamara Funiciello (PS/BE), en vain.

Contre l'avis de sa commission, le National a aussi refusé, par 94 voix contre 93, avec la voix prépondérante du président, d'ajouter un million pour les aides financières destinées aux organisations engagées dans la lutte contre les violences fondées sur le genre.

Féminicides: Qui sont ces hommes qui tuent des femmes?

Protéger les jeunes

Soulignant les risques auxquels les jeunes font face sur les réseaux sociaux, dont le cyberbulling ou le cybergrooming, Simon Stadler (C/UR) a convaincu une majorité de ses collègues d'allouer deux millions à la protection des jeunes face aux médias. Les députés ont aussi validé par 95 voix contre 89 une hausse de 1,2 million pour les organisations familiales.

Le budget de l'Office fédéral de la statistique a lui été rehaussé de 4 millions pour mettre à disposition, selon les besoins, des données pour l'intelligence artificielle. Le National a en revanche rejeté une proposition de l'UDC de réduire de 28 millions la contribution aux EPF pour la ramener au niveau de l'année passée. Une coupe dans Innosuisse a aussi été rejetée.

La gauche aurait voulu augmenter les contributions versées aux cantons dans le domaine de la formation professionnelle, ainsi que davantage soutenir les hautes écoles cantonales ainsi que les établissements de recherche d'importance nationale. Ses propositions ont été balayées.

Les débats se sont arrêtés un peu avant 22h00, avant que le National n'ait eu le temps de finir l'examen du budget. Ils reprendront mardi matin. (ag/ats)

Thèmes
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein
1 / 14
Les nouvelles images de l'île de Jeffrey Epstein

De nouvelles photos de l'île d'Epstein publiées
source: house oversight democrats
partager sur Facebookpartager sur X
Quand la Maison-Blanche utilise Sabrina Carpenter pour déporter des immigrés
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un site kosovar révèle un sérieux problème de l’IA en Suisse
Lorsqu'on les interroge sur des problèmes helvétiques importants, ChatGPT et autres Gemini tirent leurs informations dans des sources parfois étonnantes. Une étude vient de révéler ce phénomène.
La bonne nouvelle d’abord, c’est que lorsqu’on demande à l’intelligence artificielle s'il faut réduire la migration en Suisse, elle ne fournit pas de réponse par oui ou par non. Google, Gemini, ChatGPT répondent que la question est complexe et fait l’objet de débats controversés. Mais pour d'autres questions, la réponse devient toutefois unilatérale.
L’article