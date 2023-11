2 femmes et une chienne tuées dans un port romand: début du procès

Selon l'instruction, leur décès a été causé par une installation électrique défaillante. Huit personnes ont été mises en accusation. Cinq doivent répondre d'homicide par négligence et trois d'homicide par négligence et violation de l'art de construire par négligence. Il s'agit notamment de personnes qui ont mis en place l'installation. (sda/ats)

Mais la jeune femme perd connaissance à son tour. Témoin de la scène, une touriste néerlandaise de 53 ans plonge à son tour pour lui porter secours, mais subit le même sort. Les deux femmes et la chienne sont électrocutées et ne survivront pas.

La justice se penche sur un drame survenu, en 2017, à La Neuveville (BE). Le procès va durer 10 jours et 8 personnes sont sur le banc des accusés.

Le taux de chômage reste inchangé en octobre

Le marché de l'emploi helvétique est toujours solide. En octobre, le taux de chômage est resté inchangé à 2,0%, indique mardi le Secrétariat à l'économie (Seco).

A fin octobre, 93 563 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 2737 de plus que le mois précédent. Sur un an, le chômage a par contre augmenté de 4,4%. En prenant en compte l'ensemble des demandeurs d'emploi inscrits, on arrive à un total de 160 373 personnes (+0,2% sur un an).