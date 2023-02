L'homme arrêté près du Palais fédéral était Valaisan

De nombreuses forces d'intervention, des véhicules de police et de pompiers ainsi que des ambulances étaient visibles mardi après-midi aux alentours du Palais fédéral. Un drone a également été utilisé.

Plusieurs bâtiments ont été évacués, dont le Parlement et les ailes est et ouest du Palais fédéral, a communiqué une porte-parole de la police. Une partie de la Banque nationale suisse (BNS), de la Banque cantonale bernoise (BCBE) ainsi que la Banque Valiant situés autour de la Place fédérale ont aussi été évacuées.

L'homme a été placé en détention provisoire. Des examens médicaux sont en cours pour déterminer son état physique et psychique. L'individu avait un lien avec la voiture trouvée sur la Place fédérale, qui a ensuite été examinée par un démineur à l'aide d'un robot. Le véhicule n'a finalement présenté aucun danger, a précisé la police dans un communiqué en soirée.

L'individu, un citoyen valaisan , a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police, portait une tenue de combat et un étui sans son arme. Il n'a pas opposé de résistance lors de son arrestation. Il a voulu accéder au Palais fédéral par la terrasse. Un test rapide a fait apparaître des traces d'explosif sur lui, mais il ne portait pas lui-même d'explosif, a encore précisé le porte-parole.

Des membres de la police fédérale (Fedpol) ont contrôlé l'homme et l'ont signalé peu après 14h00 à la police cantonale bernoise. Celle-ci l'a alors arrêté, a déclaré Isabelle Wüthrich, porte-parole de la police cantonale bernoise, à un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Plus de «Suisse»

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en images

Voici les communes où l'on paie le plus d'impôts en Suisse romande

Les plus lus

Le burkini autorisé dans les piscines? Tension extrême à Genève avant le vote

Le conseil municipal de Genève vote lundi sur un amendement de la gauche qui autorise le port du burkini, tout comme, théoriquement, la baignade seins nus. Le référendum pointe son nez.

On vote ce lundi à Genève sur les maillots de bain dans les piscines municipales. Un troisième et dernier vote sur le sujet, avant un possible, sinon probable référendum. Mercredi dernier, lors du deuxième vote, le premier ayant été l’entrée en matière, acceptée en juin 2022, le conseil municipal a adopté par 36 voix contre 34 un amendement au règlement des installations sportives de Genève.