Voici ce qu'il ne faut pas faire si vous croisez un embouteillage en Suisse

L'Office fédéral des routes s'attend à un trafic important sur les grands axes cet été. Berne invite à faire preuve de «respect» et à ne pas quitter l'autoroute.

Un gros volume de trafic est attendu en Suisse entre le début du mois de juillet et la mi-septembre, prévient l'Office fédéral des routes (Ofrou) dans un communiqué. En raison des départs en vacances, l'autorité annonce de longs embouteillages sur les autoroutes, en particulier le week-end.

«Les effets des déplacements des vacanciers se feront sentir principalement sur l’A2 et dans les régions de Zurich, Berne, Bâle, Lucerne et Lugano, aux abords du tunnel du Gothard ainsi que sur la route du San Bernardino.»

En Suisse romande, l'A1 en direction de Genève, y compris au poste-frontière de Bardonnex est concernée. Tout comme l'A9 entre Vevey et Bex et au poste-frontière de Vallorbe (VD). Une surcharge de trafic est également prévue sur l'A12 entre Châtel-St-Denis et Vevey.

Du respect pour les «habitants»

L'Ofrou appelle toutefois les automobilistes à ne pas quitter les grands axes en cas de bouchons. «Lorsqu’une circulation dense engendre des embouteillages et des pertes de temps sur les axes principaux, on observe souvent un report du trafic sur le réseau secondaire», explique l'office.

«Ce phénomène indésirable pèse sur les habitants des localités qui bordent les routes nationales et a finalement pour effet de paralyser le trafic dans les régions concernées»

«Par respect» pour la population locale et éviter des perturbations du côté des transports publics, les conducteurs sont donc priés de rester sur l'autoroute.

Un été compliqué pour le train

Pour éviter les embouteillages, l'Ofrou recommande de privilégier les voyages en semaine et d'éviter de prendre la route des vacances du vendredi au dimanche. Il est également conseillé de prévoir suffisamment de temps et de boissons pour les trajets.

Quant aux vacanciers qui envisageraient de partir en train, il est utile de rappeler que cette option sera plus compliquée qu'à l'accoutumée cet été. Ce sera notamment le cas en direction de l'Italie avec une interruption de la ligne Genève-Milan entre juin en septembre. (jzs)

