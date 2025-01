Hommage en images à Viola Amherd

Vidéo: watson

C'était Viola Amherd

La cheffe de la Défense quittera ses fonctions à la fin du mois de mars. En poste depuis six ans, elle a été la première femme nommée ministre de la Défense.

Coup de tonnerre à Berne : Viola Amherd annonce sa démission du Conseil fédéral. La ministre de la Défense et ancienne présidente de la Confédération a déclaré, ce mercredi, lors d’une conférence de presse, qu’elle quitterait son poste le 31 mars prochain.

«Après plus de trente ans de politique active, dont plus de vingt-cinq ans dans une fonction exécutive, il est temps de laisser la place à du sang neuf» Viola Amherd

Viola Amherd, 62 ans, quittera le Conseil fédéral après six ans et trois mois d'exercice. Une longévité au gouvernement plutôt courte lorsqu'on la compare aux mandats des autres conseillers fédéraux.

La Valaisanne a été élue en décembre 2018, devenant la première femme à diriger le Département de la défense, de la protection de la population et des sports. La politicienne du Centre, âgée de 62 ans et originaire de Brigue-Glis (VS), avait succédé à Doris Leuthard au Conseil fédéral. Son mandat aura été marqué par l’acquisition des avions de combat américains F-35, la pandémie de coronavirus et la Conférence de haut niveau sur la paix en Ukraine qui a eu lieu en juin 2024 sur le Bürgenstock.

On l’a également vue inspecter et manipuler divers équipements militaires, participer à des missions de secours lors des catastrophes naturelles qui ont frappé la Suisse ces dernières années, et danser à plusieurs reprises, comme le montre la vidéo en tête d’article.



Bon vent Viola, et courage pour la suite.