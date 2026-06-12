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Voici la cause de la grosse coupure d'électricité à Bienne

La ville de Bienne est la plus grande ville officiellement bilingue de Suisse. Les noms de rues sont indiqu�s en allemand et en fran�ais. (Photo d&#039;illustration)
Keystone

Voici la cause de la grosse coupure d'électricité à Bienne

Une importante coupure de courant touche vendredi matin plusieurs secteurs de Bienne. Les causes restent inconnues, tandis que les autorités appellent la population à éviter les ascenseurs et à débrancher les appareils électriques.
12.06.2026, 11:4712.06.2026, 11:47

Une panne de courant a temporairement paralysé certaines parties de la ville de Bienne vendredi matin. La cause a été identifiée et l'électricité est rétablie progressivement.

Le fournisseur d'énergie local ESB avait signalé la panne d'électricité à 06h55 sur son site internet. A 8h45, Alertswiss a levé l'alerte.

Pourquoi cette panne?

La panne est due à un dysfonctionnement survenu vers 6h40 au poste de transformation de Mâche, a indiqué Energie Service/Biel Bienne. Cela a entraîné un important dégagement de fumée et provoqué une coupure de courant temporaire dans toute la ville.

Le fonctionnement du centre hospitalier de Bienne n'a pas été perturbé, a déclaré une porte-parole à la radio locale Canal 3. Le générateur de secours a immédiatement pris le relais. Après l'annonce de la panne, le canton de Berne avait indiqué qu'il n'y avait aucun danger. La population devait toutefois s'abstenir d'utiliser les ascenseurs et éteindre les appareils alimentés par le réseau. (ats/acu/jah)

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