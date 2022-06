Une violente ligne orageuse a traversé la Suisse après la canicule

Les services météorologiques ont enregistré 24 000 impacts de foudre. (archives) Image: sda

Fortes pluies, grêles, vents tempétueux: une violente ligne orageuse a traversé la Suisse mercredi soir, mettant fin à plusieurs jours marqués par la canicule.

En chiffres absolus, c'est à Fahy (JU) qu'il a le plus plu. Il est tombé au total 41 millimètres de pluie, selon MeteoNews. A Ebnat-Kappel (SG), les précipitations ont atteint 35 millimètres alors qu'à Lucerne, il est tombé 19,1 millimètres de pluie en dix minutes, un record.

La Gruyère, le Chablais et le Lavaux ont été placés en vigilance rouge jusqu'à mercredi minuit pour des orages parfois violents.

Des grêlons atteignant jusqu'à 4 centimètres ont été observés sur le nord-est du Jura et la région bâloise.

Selon les données de Meteonews, les plus fortes rafales de vent ont été mesurées au Chasseral (NE) avec 110 kilomètres par heure (km/h) et à Egolzwil (LU) avec 109 km/h. Sur une grande partie du territoire, les vitesses de vent à proximité des orages étaient comprises entre 60 et près de 100 km/h.

Un peu de fraîcheur après la canicule

«C'est souvent comme ça que se terminent des périodes de canicule», a indiqué Josué Gehring météorologue chez Météosuisse interrogé sur les ondes de la RTS. La situation est «vraiment favorable pour le développement d'orages intenses».

Ce front orageux a en effet apporté un peu de fraîcheur après les dernières journées de canicule. A Berne, la température a chuté de 23 à 16 degrés peu avant 18h00. Jusqu'à 21h00, les services météorologiques ont en outre enregistré 24 000 impacts de foudre.

