Et ça plonge dans cette piscine des Marécottes (VS) au cadre idyllique. Image: Keystone

Trop chaud? Voici 5 endroits pour profiter du frais ce week-end

Une chaleur écrasante et aucune envie d'aller vous mélanger à la foule à la piscine du coin? watson vous conseille 5 coins à investir pour rester au frais malgré la canicule.

Ah la canicule, redoutée par une bonne partie de la population. Outre les coups de pression et conseils pour ne pas se déshydrater - attention, buvez - ou choper une insolation, dès que le mercure atteint 30 degrés, la population s'affole et se rue dans les piscines. Le lac Léman est pris d'assaut pour faire trempette et supporter la chaleur.

Mais à force d'essuyer les pleurs et les cris des bambins, à force d'entendre que le réchauffement climatique devient étouffant, vous êtes une bonne poignée à chercher le calme et des températures plus acceptables. Loin des foules, on vous dresse cinq endroits qui vous réjouiront. Départ!

La piscine des Marécottes (VS)



Les Marécottes, en voilà un beau lopin de terre. Nichée dans un coin de paradis en Valais, la piscine alpestre, à une altitude de 1100 mètres, est idéale pour piquer une petite tête. Sans oublier que si le chlore vous irrite les yeux, un petit zoo où ours, lynx, renards, cerfs ou marmottes vous attendent pour occuper les enfants pendant que vous sirotez votre diabolo menthe.

La sublime piscine des Marécottes. Image: Keystone

Le lac Lioson (VD)



Le pic Chaussy domine ce sublime lac surnommé «la perle des lacs alpestres». Pour y accéder, il vous faudra toutefois faire une petite heure de marche (attention au coup de chaud!) pour profiter de l'eau pure d'un lieu situé à 1850 mètres. Le passage à la buvette du coin et sa magnifique terrasse transforment l'essai.

Le splendide lac Lioson. Image: Visualps © Matthias Lehmann

Le lac Retaud (VD)



Cette fois-ci, il vous faudra prendre le col du Pillon et bifurquer à gauche, juste avant d'arriver au sommet du col. Une petite route qui vous emmènera au lac Retaud, petite gouille de montagne surplombée par un restaurant du même nom.

Avec sa vue sur le glacier des Diablerets, la vue est à tomber. Une petite brise montagnarde pour digérer la chaleur et tremper les pieds dans cette eau claire.

Le lac de l'Hongrin (VD)



De l'air frais, à 1255 mètres. Un endroit que peu de gens cochent pour aller prendre du bon temps. Le barrage de l'Hongrin et son lac artificiel sont une valeur sûre pour profiter du calme et d'un thermomètre plus supportable. Entouré de bovins qui paissent en paix, le lac est impressionnant, coincé entre le col des Mosses et la Lécherette. Surtout, même si la baignade est rendue ardue à cause de la température de l'eau, fraîche due à la fonte des glaciers, les coins pour le pique-nique sont divins.

Le lac de l'Hongrin © José crespo

Le lac des Chavonnes (VD)



Notre dernier lac de montagne, idyllique, accessible en moins de 30 minutes depuis l'arrêt de train du «Col de Bretaye» du côté de Villars. Considéré comme un lieu «apaisant et bucolique», le lac des Chavonnes est un bon bol d'air frais, au cœur de la forêt. Un coin de paradis dans les Alpes vaudoises.